Lukeba flambe à l'OL, un premier club se place

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Malgré les difficultés de son équipe cette saison, Castello Lukeba brille à l’OL où il est un titulaire indiscutable aux yeux de Laurent Blanc.

Du haut de ses 20 ans, Castello Lukeba s’est d’ores et déjà imposé comme un titulaire indiscutable à l’Olympique Lyonnais, où il n'a pas mis longtemps à faire office de valeur sûre. En défense centrale, le natif de Lyon est excellent depuis un an et demi et pour Jean-Michel Aulas, il sera très difficile de le retenir lors du prochain mercato. A l’instar de Rayan Cherki, le défenseur central de l’Equipe de France espoirs a la cote en Europe.

Tottenham a observé Castello Lukeba

Rien de plus logique au vu de la maturité et des qualités de Castello Lukeba, dont le profil plait beaucoup aux clubs anglais. Tottenham ne s’y trompe pas puisque selon les informations obtenues par le Daily Mail, les Spurs ont envoyé des émissaires afin d’observer la prestation de Castello Lukeba avec l’Olympique Lyonnais face à Strasbourg, vendredi soir en ouverture de la 33e journée de Ligue 1.

Comme à son habitude, le défenseur de l’OL était titulaire au côté de l’expérimenté Dejan Lovren et a encore livré une prestation aboutie, avec un but à la clé, dans la lignée de ses performances depuis le début de la saison même si le carton rouge reçu en fin de match aurait pu être évité. Pour l’heure, il n’est pas encore question d’un premier contact avec le club rhodanien et encore moins d’une potentielle offre.

Lukeba, une cote phénoménale en Angleterre

Mais pour Tottenham, Castello Lukeba est une option au poste de défenseur central, où le club souhaite se renforcer alors que le très bon Romero n’est pas vraiment bien épaulé avec Dier, Sanchez et Tanganga, lesquels ne sont pas à leur avantage cette saison à Tottenham. Reste maintenant à savoir si Jean-Michel Aulas et John Textor seront vendeurs en ce qui concerne Castello Lukeba lors du prochain mercato et si oui… à quel prix. Car de toute évidence, Tottenham ne sera pas le seul club sur les rangs et les enchères ont de grandes chances de grimper assez vite avec un joueur d’une telle qualité. De son côté, le jeune défenseur privilégiera le temps de jeu, et ce n'est pas forcément garanti pour lui chez les Spurs.