Lukeba à Leipzig, coup de tonnerre à Lyon

Par Claude Dautel

Le transfert de Castello Lukeba au RB Leipzig semblait être totalement abandonné, le club allemand ayant décidé de recruter Lutsharel Geertruida, le défenseur de Feyenoord. Mais finalement tout aurait changé ces dernières heures.

John Textor a été clair, il refusera toutes les offres pour ses meilleurs joueurs. Et parmi eux, il y a évidemment Castello Lukeba, dont la montée en puissance a été impressionnante la saison passée sous le maillot de l’OL. Seulement, le propriétaire de l’Olympique Lyonnais doit composer avec un budget resserré lors de ce mercato, et sa position ferme peut évoluer. À en croire Fabrizio Romano, c’est ce qu’il se passe actuellement concernant le défenseur de 20 ans. Alors que depuis 48 heures, les dirigeants de Leipzig fonçaient vers Lutsharel Geertruida, le jeune joueur de Feyenoord, le dossier serait présentement à l’arrêt et même au bord de s’écrouler totalement. Pas de quoi affoler le club de Bundesliga qui est revenu à la charge auprès de l’OL afin d’aboutir à un accord pour le transfert de Lukeba.

Lukeba à Leipzig, l'OL négocie

Le spécialiste italien du mercato pense que l’Olympique Lyonnais et le RB Leipzig sont proches d’aboutir à un accord. « Les discussions progressent et arrivent à un moment décisif », précise Fabrizio Romano au sujet de Castello Lukeba. Le défenseur de l'OL avait déjà négocié les clauses d'un contrat avec le club allemand puisque son nom est associé depuis plusieurs semaines à Leipzig, mais ces derniers jours son départ de Lyon paraissait définitivement impossible. Les regards se tournent désormais vers John Textor, ce dernier devant désormais assumer sa récente prise de position de ne vendre aucun joueur d'avenir à l'Olympique Lyonnais. Si la vente de Castello Lukeba au club allemand se confirmait, ce serait un sacré coup de canif dans cette attitude ferme.