OL ‍: Lukeba à Leipzig, tout s’écroule au mercato

Depuis des semaines, le RB Leipzig s’acharne à tenter de convaincre l’OL de lui céder Castello Lukeba mais jusqu’à présent, John Textor a repoussé toutes les offres allemandes dont la dernière atteignait 35 millions d’euros.

Priorité du RB Leipzig depuis le début du mercato estival, Castello Lukeba a rapidement trouvé un accord de principe avec la formation allemande dans l’attente d’un accord entre les deux clubs. L’Olympique Lyonnais a repoussé tour à tour plusieurs offres du RB Leipzig, trois au total dont la dernière s’élevait à 30 millions d’euros plus 5 millions d’euros de bonus. Le mercato de l’OL étant restreint par la DNCG, qui encadre la masse salariale et les indemnités de transferts du club cet été, John Textor a estimé qu’il ne serait pas en mesure de recruter un joueur du calibre de Castello Lukeba en cas de départ de l’international espoirs français.

Understand RB Leipzig and Feyenoord are in direct contact today to finalise the deal for Lutsharel Geertruida 🚨🔴⚪️



Agreement at final stages for the centre back to be Joško Gvardiol replacement.



Final details being discussed then deal expected to be done. pic.twitter.com/zzU4CeLiXN