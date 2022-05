Lucas Paqueta, encore 3 matchs et au-revoir Lyon ?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'OL risque d'avoir d'énormes regrets à la fin de la saison si aucune place européenne n'est au rendez-vous. Pour Lucas Paqueta, cela pourrait se concrétiser au prochain mercato.

La très spectaculaire victoire de l’Olympique Lyonnais dimanche dernier au Vélodrome face à l’Olympique de Marseille n’a hélas pas gommé la réalité du classement, à savoir que l’OL ne jouera pas la prochaine Ligue des champions. Obtenir une qualification pour l’Europa League tiendrait du miracle, puisque Rennes, actuel quatrième du classement de Ligue 1, compte 7 points d’avance sur le club de Jean-Michel Aulas. Et même un ticket pour la Ligue Europa Conférence, promis au 5e de notre championnat, n’est pas gagné, l’OL comptant 5 longueurs de retard sur Nice. Bref, l’équipe de Peter Bosz doit gagner ses trois derniers matches (Metz, Nantes et Clermont) et voir ce qu’il se passe chez ses concurrents dans cette lutte pour l’Europe. Trois rencontres qui pourraient bien être les dernières de Lucas Paqueta sous le maillot de l’Olympique Lyonnais, deux ans après la signature du milieu brésilien en provenance de l’AC Milan.

Lucas Paqueta espérait mieux à Lyon

A la veille du déplacement de Lyon à Metz, l’avenir de Lucas Paqueta est très incertain, et pas seulement parce que Bruno Guimaraes lui fait des appels du pied afin qu’il le rejoigne à Newcastle. Comme l’explique Le Progrès, dans ce dossier, les intérêts sportifs du joueur et les intérêts financiers de l’Olympique Lyonnais pourraient clairement coïncider lors du prochain mercato. « Sans Ligue des champions et même en sauvant in extremis un billet européen (via la C3 ou C4), le club lyonnais s’exposera aux attaques du mercato estival. Les prétendants pour racheter les trois dernières années de son joueur phare devraient se presser au portillon pour convaincre l’OL, en manque de liquidité après une deuxième non- qualification de suite en C1, de lâcher son joyau », fait remarquer Thibaut Alex, journaliste du quotidien lyonnais.

Les résultats de l'OL attristent Lucas Paqueta

Popular Opinion :



Ils ont été au-dessus du lot toute la saison en @Ligue1UberEats et ils méritent leur nomination pour le Trophée UNFP du meilleur joueur de la saison 2021/2022 :



🔴⚪ W.Ben Yedder

🔵🔴 K.Mbappé

🔴🔵 L.Paqueta

🔵⚪ D.Payet

🔴⚫ M.Terrier#TropheesUNFP pic.twitter.com/pI8EJ7Bjdn — UNFP (@UNFP) May 3, 2022

S’il n’a pas voulu répondre directement à une question sur son avenir personnel, Lucas Paqueta a tout de même admis que les résultats sportifs de l’Olympique Lyonnais étaient très éloignés de ce qu’il attendait cette saison. « Je me sens bien ici, mais c’est vrai que je suis un peu triste, parce qu’on avait d’autres ambitions collectives », a concédé l’ancien joueur de l’AC Milan à trois ans de la fin de son contrat. Même s'il est en lice pour le titre de meilleur footballeur de Ligue 1 cette saison, Lucas Paqueta rêve plus haut et si un club débarque dans le bureau de Jean-Michel Aulas avec un chèque d'au moins 40 millions d'euros, tout peut se produire au prochain mercato. Que les supporters de l'OL profitent donc de ces trois derniers matchs de la saison 2021-2022 avec Lucas Paqueta.