Luca Perri à l’OL, le gros coup de froid signé Textor

Par Corentin Facy

Ces dernières heures, le nom de Lucas Perri, gardien brésilien de 25 ans évoluant à Botafogo, est associé à l’OL avec insistance.

Excellent gardien de Botafogo qui compte une sélection avec le Brésil, Lucas Perri sera-t-il le successeur d’Anthony Lopes dans les buts de l’Olympique Lyonnais ? Ces dernières heures, le natif de Campinas est annoncé proche du club rhodanien et John Textor n’y est pas étranger. Six mois après avoir fait venir Jeffinho à l’OL en provenance de Botafogo, un autre club de la galaxie Eagle, l’homme d’affaires américain songe à placer l’attaquant de 19 ans Matheus Nascimento et le gardien de but Lucas Perri dans la capitale des Gaules.

En ce qui concerne le gardien de 25 ans, appelé une fois avec la Seleçao, il s’agirait de toute évidence d’une très grosse recrue pour l’OL. Sur les réseaux sociaux, les statistiques et les compilations de Lucas Perri ont déjà fait monter la sauce et on en viendrait presque à oublier qu’Anthony Lopes est le joueur le plus régulier de l’Olympique Lyonnais sur la dernière décennie. Mais les supporters rhodaniens ne doivent pas s’enflammer aussi vite car selon les dernières informations de Globo Esporte, la signature de Lucas Perri à Lyon est loin d’être acquise.

John Textor ne réserve pas Lucas Perri à l'OL

Alors qu’un transfert en janvier pour 8 millions d’euros était évoqué, John Textor ne réservera pas l’ancien gardien titulaire des espoirs brésiliens à l’Olympique Lyonnais. En effet, le média affirme que si le propriétaire américain aimerait voir Perri à l’OL, il n’en restera pas moins objectif dans ce dossier et vendra le gardien au club le plus offrant. Autrement dit, si Botafogo reçoit une offre dépassant largement les 10 millions d’euros en provenance d’un top club européen dans lequel Lucas Perri a envie de signer, John Textor ne s’y opposera pas. La multipropriété fait bien sûr de l’OL le grand favori dans ce dossier mais rien n’est gagné pour Lyon alors que le portier brésilien est sous contrat avec Botafogo jusqu’en juin 2025.