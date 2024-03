Lorient tend un énorme piège à l'OL sans Lacazette

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce samedi en Ligue 1, le FC Lorient reçoit l'OL. Les Merlus, qui luttent pour leur maintien, savent que la tâche s'annonce compliquée face à des Gones plutôt en forme.

Lorient a repris des couleurs après son succès sur la pelouse de Rennes le week-end passé. Les Merlus auront de nouveau fort à faire avec la réception de l'OL ce samedi après-midi. Les hommes de Régis Le Bris ne veulent pas du tout s'enflammer même si les Gones restent friables quand le niveau s'élève. Le discours de l'entraineur breton est clair : respecter ce nouvel OL qui a mis des moyens financiers énormes pour se renforcer lors du dernier marché des transferts hivernal. Devant la presse, Le Bris a prévenu ses hommes tout en s'enlevant la pression.

L'OL prenable, Lorient a une stratégie claire

« Lyon fait partie des grosses équipes de ce championnat. L’OL est en train de retrouver son standing dans cette Ligue 1. C’est un club historique du Gotha européen. On ne parle pas tout à fait des mêmes dimensions de clubs. Même si parfois, les histoires se croisent et on peut se retrouver pendant un court laps de temps sur les mêmes considérations », a notamment indiqué le technicien du FC Lorient, qui espère que ses hommes élèveront suffisamment leur niveau de jeu pour prendre des points face à l'OL. Un OL qui sera encore une fois privé d'Alexandre Lacazette et qui a de nouveau pas mal inquiété après sa débâcle face au RC Lens au Groupama Stadium. Les deux formations ont en tout cas besoin de points pour sauver leur peau en Ligue 1, surtout que la concurrence fait rage. Montpellier a par exemple fait un très joli coup en allant s'imposer à Nice ce vendredi soir. Reste à savoir comment réagiront donc les joueurs de l'OL, encore très loin d'être tirés d'affaire.