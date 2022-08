Lorient : La LFP inspecte, le communiqué de l'OL est prêt

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Lorient-OL aura-t-il lieu ? La réponse va être donnée dans l'après-midi, mais Lyon est prêt à bondir.

C’est ce vendredi en fin d’après-midi, après le deuxième passage des délégués de la LFP à l’issue du dernier spectacle du Festival Interceltique, que la décision sera prise en ce qui concerne la tenue du match entre Lorient et l’OL. Avant même que la pelouse ne soit inspectée, l’Olympique Lyonnais prend les devants et a décidé d’envoyer un expert pour avoir un avis indépendant de celui de la Ligue. Une preuve que le club rhodanien n’a pas du tout confiance dans le jugement des délégués sur la praticabilité du terrain. Après le démontage des structures, l’optimisme a sérieusement baissé du côté de Lorient, où la pelouse est visuellement assez catastrophique en raison de la sécheresse et des animations qui ont eu lieu toute la semaine.

L'OL prêt à crier au scandale

Point d'orgue d'horizons celtiques au stade du Moustoir, ça fait du monde sur la pelouse alors que la LFP doit statuer demain sur la tenue de Lorient-Lyon en raison de l'état du terrain #FCLOL pic.twitter.com/rQ78eIYz82 — Nicolas Blanzat (@nblanzat) August 11, 2022

Mais ce sera surtout sa qualité qui sera étudiée avant le match de dimanche, avec un verdict attendu dans la journée de ce vendredi. Pour le moment, sauf décision contraire, le match est bien évidemment maintenu. Et le fait que la LFP n’ait pas déjà annoncé que la rencontre était reportée scandalise l’OL. « Il n’est pas acceptable de jouer sur un terrain comme ça », a fait savoir le club rhodanien dans une confession au Progrès. L’attaque officielle et le fameux communiqué sont visiblement déjà prêts si jamais la Ligue devait confirmer le match de ce dimanche. En interne à Lorient, on estime que les chances que le terrain soit approuvé par la Ligue se réduisent, le forcing de l’OL pour ne pas jouer ce match n’aidant probablement pas à une décision sereine dans ce dossier complexe. Même si le calendrier des deux clubs n’est pas chargé, ce qui permet d’envisage sereinement une date de repli qui ferait l’unanimité en septembre.