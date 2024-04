Lopes frustré fin mai, l'OL sans pitié ‍!

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Annoncé sur le départ en fin de saison, Anthony Lopes n'a plus qu'une occasion de gagner un titre à l'OL : la coupe de France fin mai. Mais, il semblerait que Pierre Sage ne le titularise pas face au PSG et laisse la cage à Lucas Perri.

Plus que tout autre joueur lyonnais, Anthony Lopes va vivre un vrai déchirement en quittant l'OL en fin de saison. Enfant du club mais avant tout supporter acharné des Gones, Lopes est titulaire depuis plus de 11 années et a disputé 482 matchs dans la cage lyonnaise. Malheureusement, comme révélé par L'Equipe, il devrait quitter l'OL cet été pour laisser la place à Lucas Perri. Autant dire que Lopes veut finir son aventure de la meilleure manière possible. Quoi de mieux que de partir sur un succès en finale de la coupe de France contre le PSG, le 25 mai prochain, pour le dernier match de la saison.

Sage veut de la continuité dans les buts

Mais ses rêves de disputer ce grand match comme titulaire se heurtent à une réalité implacable : Lucas Perri a joué les tours précédents en coupe de France et cette compétition lui semble réservée. Attaché à la stabilité en interne, Pierre Sage n'aura pas envie de changer sa hiérarchie du côté de Lille. Il l'a plus ou moins confirmé en conférence de presse ce vendredi.

OL : Anthony Lopes et Lyon, c’est fini dans deux mois ! https://t.co/rgV8kcHIk7 — Foot01.com (@Foot01_com) April 2, 2024

« Aujourd’hui, la position de l’effectif est assez claire. À partir de maintenant, nous entrons dans un processus de 8 matchs, et la finale ne sera pas gérée comme un autre match, mais comme la continuité des 8 précédents. Sur la position de gardien de but, ce sera la même chose. Il n’y a pas de raison que la position d’Anthony Lopes évolue s'il réalise de bonnes performances. Il est au courant de ce qu’il se passe, il est au courant qu’il doit faire de bons matchs », a t-il lâché comme pour rappeler au Portugais de rester focalisé sur ses performances en Ligue 1. Cela ne sera pas facile pour Lopes, impatient depuis 11 ans de mettre enfin la main sur un trophée à l'OL.