Les plus grands le draguent, l’OL tente sa chance

L'équipe surprise de ce début de saison est assurément le FC Girone, co-leader de la Liga avec le Real Madrid. Son entraîneur Míchel est courtisé par plusieurs écuries européennes, dont l'Olympique Lyonnais.

Grâce à une victoire spectaculaire 4-3 contre l'Atletico Madrid, Girona reste leader de la Liga avec 48 points inscrits, le même total que le Real Madrid après 19 journées. La formation catalane possède 10 points d'avance sur les Colchoneros et a également la meilleure attaque du championnat espagnol avec 46 buts marqués. Arrivé sur le banc de Girona en 2021, Míchel réalise un travail formidable, à tel point que plusieurs clubs européens commencent à s'intéresser à lui. Notamment l'OL, qui a tenté une offensive cet hiver d'après les informations de Mundo Deportivo. Actuellement, c'est Pierre Sage qui assure l'intérim mais le club rhodanien a visiblement jeté son dévolu sur le technicien originaire de Madrid, qui a refusé la proposition comme l'explique le média espagnol.

Lyon séduit par Míchel, le coup impossible

De son côté, Marca avance que Newcastle envisage de procéder à un échange entre Eddie Howe et Míchel. Compte tenu de l'excellente saison de Girona, la possibilité d'un départ en janvier de Míchel est assez faible. Mais Lyon a préféré tenter le coup. Les Gones restent sur trois succès consécutifs en Ligue 1 et veulent rapidement assurer leur maintien. L'arrivée d'un tacticien avec un jeu offensif et des idées bien précises comme Míchel serait bénéfique pour l'OL. Lyon va devoir faire confiance à Pierre Sage jusqu'à la fin de l'exercice 2023/2024 ou alors essayer d'attirer un autre entraîneur car Míchel semble bien décider à aller le plus haut possible avec la surprenante et séduisante équipe de Girona. L'ancien milieu de terrain est sous contrat jusqu'en juin 2026 avec les Blanquivermells et il ne serait pas étonnant qu'il reçoive une offre de prolongation de la part de sa direction avant la fin de la saison.