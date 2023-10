Les images choquantes de la blessure de Fabio Grosso

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Le cadre du football est largement dépassé et ce qui s’est passé ce dimanche soir n’est pas quelque chose qui a grand chose à voir avec du sport.

Le bus de l'OL a été attaqué à son approche du Vélodrome, et les dégâts sont assez terribles. La moitié des vitres a explosé et plusieurs passagers ont été blessés. Les joueurs ont été choqués mais ce sont des membres du staff de l’OL qui ont reçu les projectiles. Fabio Grosso est l’un des plus touchés, avec des blessures sérieuses au niveau de la tête et des premiers soins donnés dans le car, avant que la suite ne se fasse au Stade Vélodrome.

C’est avec un énorme bandage que l’entraineur lyonnais a ensuite repris le chemin de la préparation du match, qui devrait bien avoir lieu selon les informations du Progrès. Des images diffusées par le média Olympique et Lyonnais, qui a tenu à faire savoir qu’il les diffusait pour montrer que ce qui c’était passée sur la route de Marseille était d’une gravité absolue.