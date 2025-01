L'OL en danger, le TFC hurle à « ‍l'escroquerie ‍»

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le match entre l'OL et le TFC s'est soldé par nul (0-0), mais Toulouse a officiellement porté réclamation contre Lyon au sujet de la présence de Thiago Almada. La LFP doit désormais étudier le dossier.

La rumeur est dorénavant confirmée, samedi soir, avant même le coup d'envoi du match entre Lyon et Toulouse, qui se jouait au Groupama Stadium, les dirigeants toulousains ont déposé une réserve contre l'OL en constatant que Thiago Almada figurait bien sur la feuille de match. Remplaçant, le joueur argentin prêté par Botafogo n'a pas joué une seconde, mais cela n'a pas empêché le TFC de confirmer par écrit sa réclamation, ce qui va donc contraindre la commission des compétitions de la Ligue de Football Professionnel d'étudier ce dossier. Et même si Almada était officiellement qualifié pour cette rencontre, la Direction Nationale du Contrôle de Gestion ayant validé le contrat du champion du monde. Mais pour Damien Comolli, l'Olympique Lyonnais a triché, puisque RMC révèle que Toulouse évoque une « escroquerie » de la part du club de John Textor, Damien Comolli étant furieux de voir l'Argentin sur la feuille de match.

L'OL a confiance, mais le TFC aussi

Cette réclamation, confirmée par RMC, est forcément un sujet très sensible, car si la LFP devait donner raison à Toulouse, alors l'OL perdrait un point au classement, tandis que le TFC n'aurait rien à gagner, puisque les règles prévoient match perdu pour l'équipe fautive, mais pas match gagné par l'équipe qui a déposé cette réclamation. Dans le contexte actuel autour de l'Olympique Lyonnais, qui pourrait toucher 33 millions d'euros du transfert de Luiz Enrique au Zénith Saint-Pétersbourg, alors que ce dernier jouait avec Botafogo, la situation semble évidemment confuse, même si l'OL aura beau rôle de faire remarquer que la DNCG et la LFP ont validé cette opération et donc la présence de Thiago Almada sur la feuille de match.

Toute la Ligue 1 prête à poser des réclamations ?

À voir aussi si, en attendant une décision officielle, les autres clubs de Ligue 1 vont également déposer des réclamations, à commencer par Nantes, qui reçoit Lyon dimanche prochain. Tout cela dans une ambiance encore plus tendue du côté de Lyon avec l'annonce de l'intérêt de John Textor pour Paulo Fonseca. Le propriétaire américain, qui la semaine passée avait poussé un énorme coup de gueule contre Nasser Al-Khelaifi, pourrait cette fois en vouloir à pas mal d'autres présidents.