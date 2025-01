OL ‍: Paulo Fonseca hésite à dire oui à Textor

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Les révélations venues d'Italie au sujet de la possible venue de Paulo Fonseca à l'OL sont confirmées en France. Le technicien portugais a cependant demandé du temps à John Textor.

Pierre Sage ne l'avait peut-être pas vu venir, mais l'actuel entraîneur de l'Olympique Lyonnais le sait désormais, les dirigeants de son club cherchent à faire venir son successeur d'Italie. Ce lundi midi, Tuttomercatoweb a révélé que le club dirigé par John Textor avait noué des contacts avec Paulo Fonseca, suite au limogeage de ce dernier par l'AC Milan le 30 décembre dernier. Et L'Equipe a confirmé qu'effectivement, même si dans un premier temps, Eagle Football voulait placer le coach portugais sur le banc de Botafogo, l'idée de le faire signer à l'OL a vite été abordé par John Textor, lequel a directement discuté avec l'ancien entraîneur de Milan et de Lille de la possibilité de le voir remplacer Pierre Sage. Selon nos confrères du quotidien sportif, la proposition de l'Olympique Lyonnais n'a pas encore été accepté par Paulo Fonseca.

Fonseca n'a pas encore dit oui à l'OL

Paulo Fonseca à l'OL, l'incroyable annonce en Italie https://t.co/DzPpT7aqAZ — Foot01.com (@Foot01_com) January 20, 2025

Préférant ne pas répondre directement à l'offre du propriétaire américain de l'OL, Paulo Fonseca a demandé à ce que l'avenir sportif et financier de Lyon soit plus clair avant de dire oui. « Le défi l'intéresse, mais il serait en attente de garanties sportives et financières avant de dire oui à John Textor, si évidemment les résultats de l'OL cette semaine ne permettent pas à Pierre Sage de retrouver du crédit auprès de son président », précise L'Equipe, même si cette décision de discuter avec l'entraîneur portugais est un vrai coup de poignard dans le dos de celui qui a sauvé l'Olympique Lyonnais d'une descente en Ligue 2 qui était annoncée et a même qualifié l'OL pour l'Europa League.

Actuellement, l'équipe de Pierre Sage est sixième de Ligue 1, mais avec seulement trois points de retard sur Lille, troisième. Pas de quoi convaincre John Textor de maintenir sa confiance totale envers le technicien français, et il faut désormais savoir comment Sage va réagir à ces révélations qui peuvent évidemment le perturber.