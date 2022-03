Le survivant Reine-Adelaide veut enfin sa place à l'OL

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Vendredi à Lorient, Jeff Reine-Adélaïde a enfin pu refouler une pelouse de Ligue 1. Acheté 25 millions d'euros par l'OL en 2019, il a mis fin à un an d'absence après la seconde rupture des ligaments croisés de sa carrière. Il espère avoir laissé cela derrière lui désormais.

On l'oublie peut-être mais, à l'été 2019, Jeff Reine-Adélaïde était l'une des recrues stars de l'OL et un joueur français très prometteur. Acheté 25 millions d'euros à Angers, il était attendu pour porter le milieu lyonnais vers les sommets nationaux et européens. Tout cela s'est brisé un soir de décembre 2019, face à Rennes, quand il a connu une rupture des ligaments croisés du genou. Prêté à Nice par la suite, il connaît en février 2021 la même blessure. S'en est suivi 13 mois de galère avant de retrouver la compétition avec l'OL à Lorient vendredi. Entré à la 83e minute, il a été chaudement accueilli par ses partenaires, non sans une certaine émotion chez le jeune joueur de 24 ans.

Jeff Reine-Adelaide revient plus fort mentalement

Il a bien apprécié ce soutien de ses partenaires et de tout l'encadrement lyonnais. « Je remercie tout le club, le staff, et les joueurs comme tous les gens de Nice. Le club m'a toujours soutenu, comme mes coéquipiers, donc ces marques de sympathie m'ont fait plaisir », a t-il confié au journal l'Equipe après la rencontre. Des moments forts pour un joueur trop souvent touché par les blessures depuis trois ans et qui veut maintenant s'installer durablement à l'OL.

« Je sors de deux années très compliquées, mais ça m'a forgé un mental et j'espère que les blessures vont me laisser tranquille maintenant pour que je puisse m'épanouir sur un terrain. Dans les moments durs, j'ai eu besoin de l'aide de ma famille, c'est elle qui m'a poussé à continuer », a t-il également déclaré. Au vu de son talent montré chez les jeunes puis dans ses premières semaines avec Lyon, les supporters lyonnais seront du même avis et voudront enfin le voir exploser sous le maillot lyonnais.