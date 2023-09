Le soldat Akouokou fait déjà un choix fort à l'OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Recrue estivale de l’OL dans le money-time, le milieu défensif ivoirien Paul Akouokou a connu sa première titularisation en Ligue 1 dimanche soir.

Aligné au milieu de terrain aux côtés de Maxence Caqueret et de Corentin Tolisso face au Havre dimanche soir, Paul Akouokou a brillé pour sa grande première sous le maillot de l’Olympique Lyonnais. Peu utilisé au Bétis Séville ces derniers mois, le milieu de terrain ivoirien de 25 ans a réalisé une prestation correcte et s’est déjà mis une partie des supporters dans la poche. Cela demandera bien sûr confirmation mais la puissance de Paul Akouokou va faire le plus grand bien à l’effectif lyonnais, qui manquait d’un joueur de ce profil au sein de son effectif.

En plus d’être un joueur aux caractéristiques physiques et techniques intéressantes, Akouokou a déjà prouvé qu’il était un véritable soldat sur lequel Fabio Grosso va pouvoir s’appuyer en toutes circonstances. Et pour cause, Olympique & Lyonnais rapporte que l’ancien joueur du Bétis Séville a été papa samedi, soit 24 heures avant le match entre l’OL et Le Havre. La direction du club rhodanien l’avait autorisé à rentrer à Séville pour être auprès de son nouvel enfant et de sa famille, mais le joueur a montré une grande motivation à l’idée de jouer contre Le Havre avant de s’envoler pour l’Espagne dès le coup de sifflet final.

Papa 24h plus tôt, Akouokou a insisté pour jouer contre Le Havre

Une anecdote qui plaira aux suiveurs de l’OL, qui souhaitent pouvoir s’identifier à des joueurs à la mentalité irréprochable comme cela semble être le cas de Paul Akouokou. Après la rencontre, l’ancien milieu défensif du Bétis Séville avait confié sa satisfaction d’avoir joué ses premières minutes sous le maillot blanc de l’Olympique Lyonnais. « Je viens d’arriver avec un groupe qui a besoin de points. Ce n’est pas facile, mais il faut tout donner au maximum possible pour qu’on puisse remonter. On a bien défendu ce (dimanche) soir en n'encaissant pas de but, mais on n’en a pas marqué. On va s’appuyer sur cette base » avait-il déclaré. Reste maintenant à voir s’il sera titulaire samedi soir contre Brest après avoir raté les premières séances dirigées par Fabio Grosso afin de se rendre auprès de sa femme et de son nouveau-né.