Le problème de l’OL dévoilé, Aulas va bouillir

Par Corentin Facy

Jeudi soir, l’OL affronte West Ham en quart de finale de l’Europa League. Une compétition qui fait désormais office de priorité à Lyon…

Et pour cause, il apparait désormais impossible pour l’Olympique Lyonnais d’accrocher une place européenne via le championnat. Neuvième de Ligue 1, l’équipe de Peter Bosz est larguée. Jean-Michel Aulas a donc mis tous ses œufs dans le panier de l’Europa League dans l’espoir de voir son équipe soulever le trophée et ainsi se qualifier directement pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Après avoir éliminé le FC Porto, les Gones vont devoir se défaire d’une robuste équipe de Premier League, West Ham. Mais pour Alain Perrin, ancien entraîneur de l’OL et ex-consultant de l’éphémère chaîne Téléfoot, la profondeur de l’effectif de l’Olympique Lyonnais risque d’être trop juste pour que Lyon puisse réellement ambitionner une victoire finale en Europa League.

Un effectif trop short à l'OL, la critique tombe

Une critique qui ne plaira pas à Jean-Michel Aulas et aux dirigeants de l’OL, lesquels ont multiplié leurs efforts pour apporter une plus-value à l’effectif ces derniers mois avec les arrivées de Romain Faivre, de Tanguy Ndombele ou plus récemment de l’international brésilien Tetê, recruté en provenance du Shakhtar Donetsk et buteur dès sa première apparition sous le maillot lyonnais, ce dimanche face à Angers au Groupama Stadium. « Les joueurs se subliment toujours avec la Coupe. Mais quand l’équipe évolue à 100, 110 % de ses capacités, elle en paye le prix en championnat. Il faut une profondeur de banc quand on joue sur plusieurs tableaux. Et je ne suis pas sûr que l’OL ait ça » a analysé Alain Perrin dans Ouest-France avant le match entre Lyon et West Ham en Europa League.

Pour illustrer le manque de profondeur de l’effectif lyonnais, Alain Perrin a pris l’exemple d’Houssem Aouar, dont l’irrégularité ne permet pas à Peter Bosz de réellement pouvoir compter sur lui cette saison. « Le talent, il l’a. Il n’y a pas de doutes là-dessus. Mais je trouve qu’il manque un peu de coffre pour être régulier dans ses performances » a-t-il lancé. En l’absence de Maxence Caqueret, blessé au genou, Houssem Aouar sera titulaire à Londres ce jeudi. L’occasion pour lui de donner tort à Alain Perrin, de même que les autres joueurs de l’OL, focus sur l’objectif Europa League en cette fin de saison…