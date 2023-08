Lukeba prêt au clash pour quitter l'OL

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le dossier Castello Lukeba commence à faire sérieusement monter la température du côté de l'Olympique Lyonnais. Le joueur est déterminé à signer à Leipzig, tandis que son président le refuse. Le ton pourrait encore grimper, tout cela sur fond d'embrouilles entre agents.

Titulaire samedi lors de la défaite en amical de l’OL face à Crystal Palace, Castello Lukeba a-t-il joué son ultime match sous le maillot lyonnais ? A en croire le propriétaire américain du club rhodanien, c’est non. John Textor l’a dit et répété en public, mais aussi à ses joueurs, il compte sur les meilleurs pour la saison prochaine et il est évident que le défenseur de 20 ans en fait partie.

Toutefois, du côté de Castello Lukeba, on est déterminé à rejoindre le RB Leipzig, avec qui il aurait déjà trouvé un accord salarial, le nouveau représentant du natif de Lyon affirmant que ce dernier avait eu un bon de sortie de la part de Jean-Michel Aulas lorsqu’il avait signé jusqu’en 2025 avec l’OL. Cependant, ce lundi, Le Progrès révèle que l’ancien agent de Lukeba dément fermement l’existence d’une telle promesse faite par celui qui a vendu son club à John Textor.

Lukeba déterminé à signer à Leipzig

Une double embrouille qui n’arrive cependant pas à masquer le souhait de l’international Espoirs de quitter Lyon dès ce mercato 2023 pour rejoindre la Bundesliga. Pour cela, les dirigeants de Leipzig ont proposé 32 millions d’euros à Textor, mais ce dernier a poliment refusé cette offre. Cela ne devrait pas en rester là, car à en croire le quotidien régional, Castello Lukeba est vraiment déterminé. « Sous contrat jusqu’en 2025, Castello Lukeba risque d’aller au bras de fer. Voilà un dossier dont l’OL se serait bien passé », reconnaît le média lyonnais, qui ne voit pas ce dossier se terminer de la plus courtoise des façons. En quête d'argent, ce que la DNCG a souligné brutalement, l'Olympique Lyonnais va devoir faire des choix, et le début de la saison de Ligue 1 pourrait peser lourd dans ce qui sera décidé par John Textor.