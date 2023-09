Le pire OL de l’histoire, ce chiffre lunaire le prouve

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Que ce soit au niveau institutionnel ou sur le plan sportif, le début de saison de l’OL vire au cauchemar.

Avec un seul point en l’espace de six matchs de championnat, le début de saison de l’Olympique Lyonnais vire au cauchemar. Laurent Blanc a d’ores et déjà fait les frais des mauvais résultats de l’équipe. L’ex-entraîneur du PSG et des Girondins de Bordeaux a été remercié par John Textor, lequel a procédé à un changement de coach. Gennaro Gattuso, qui a finalement signé du côté de l’OM quelques jours plus tard, a longtemps tenu la corde mais c’est Fabio Grosso qui a été choisi par l’état-major de l’OL pour relancer l’équipe.

Avec la victoire d'Empoli en début de soirée, il ne reste plus que 2 clubs qui n'ont toujours pas mené au score depuis le début de saison dans le Top 5 européen : Luton Town et... l'OL. 😬 pic.twitter.com/NQLpCQT3Xv — Footballogue (@Footballogue) September 27, 2023

Pour son premier match à la tête des Gones, le champion du monde 2006 n’a pas pu éviter la défaite sur la pelouse de Brest, un match qui illustre à merveille les manques de l’Olympique Lyonnais depuis le début de la saison. Une statistique a par ailleurs été divulguée et démontre à quel point les coéquipiers d’Alexandre Lacazette sont dans le dur. Après la victoire d’Empoli en Série A mercredi soir, il n’y a plus que deux clubs dans toute l’Europe qui n’ont toujours pas mené ne serait-ce qu’une seule fois au score depuis le début de la saison.

Une statistique humiliante pour l'OL

Il s’agit de Luton Town (Premier League)… et de l’Olympique Lyonnais. Une statistique jamais vue par le passé pour un club tel que Lyon et qui doit bien sûr rendre totalement dingue dirigeants, joueurs et supporters du club rhodanien. Reste maintenant à voir si l’équipe de Fabio Grosso parviendra à mettre fin à cette statistique horrible lors du prochain match, lequel est prévu dimanche après-midi sur la pelouse du Stade de Reims, en forme après sa belle victoire à Lille mardi en match en retard de la sixième journée de Ligue 1.