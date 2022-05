Le mercato se prépare, Lucas Paqueta dragué en Premier League

Attaquant de Newcastle depuis 2019, Allan Saint-Maximin, international Espoirs français, garde un œil avisé sur la Ligue 1. Cet été, il aimerait voir Ludovic Blas et Lucas Paqueta le rejoindre en Premier League anglaise.

Véritable métronome de l'Olympique Lyonnais sur la première partie de saison, Lucas Paqueta a un peu perdu de sa superbe. Pourtant, 2022 avait idéalement commencé avec un but face au Paris Saint-Germain. Depuis début janvier, le Brésilien n'a scoré que face à la lanterne rouge bordelaise. C'est tout. Son club étant parti pour ne pas être Européen la saison prochaine, l'ancien joueur de l'AC Milan devrait quitter le navire cet été. D'abord pour rejoindre une formation plus attractive sportivement. Ensuite, pour faire du bien aux caisses lyonnaises, Paqueta ayant encore une belle valeur marchande, surtout avec un contrat qui court jusqu'en 2025. Les Anglais de Newcastle pourraient faire partie des destinations potentielles du natif de Rio de Janeiro.

🗣 "Knowing how to dribble past opponents very well is not given to everyone. That's why a Zidane, in the France team, we didn't have 50 of them."



We spoke to @asaintmaximin about his football heroes and the inspiration behind his iconic headband 👀