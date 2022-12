Le Maroc en feu au Qatar, l'OL s'y colle au mercato !

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Sensation de la Coupe du monde, le Maroc impressionne depuis le début de la compétition. L'un des jokers de luxe des Lions de l'Atlas est pisté par plusieurs clubs en Europe dont l'OL.

Le Mondial au Qatar est l'occasion pour les clubs de se pencher sur de nouvelles pépites. Vu le parcours du Maroc, il est très probable que plusieurs joueurs marocains soient transférés lors du mercato hivernal. Bien qu'il ne soit pas l'un des titulaires indiscutables, Abdelhamid Sabiri a fait sensation durant la compétition. Auteur de plusieurs bonnes entrées contre l'Espagne et la Belgique, le joueur de 26 ans a même inscrit un but face aux Diables Rouages. La cote du milieu offensif ne cesse de grimper en Europe. Selon les informations de la Gazetta Express, l'OL est intéressé par le profil du joueur de la Sampdoria. Les dirigeants lyonnais souhaitent absolument renforcer l'équipe et particulièrement l'entrejeu lyonnais pour remonter dans le classement en Ligue 1.

L'OL se penche sur un joyau marocain

Abdelhamid Sabiri n'est pas le joueur marocain qui crève le plus l'écran dans la Coupe du monde mais reste l'un des plus talentueux de la formation de Walid Regragui. Néanmoins, le club rhodanien n'est pas le seul à se pencher sur le natif de Goulmima puisque Leeds United et le Bétis Seville sont également sur le dossier de l'ancien joueur d'Huddersfield. Arrivé en janvier 2022 à la Sampdoria, Abdelhamid Sabiri a peu de chances de quitter le club italien. Mais avec les récents problèmes financiers des Blucerchiati, l'OL pourrait s'offrir le joyau marocain en cas de belle offre. La Gazzetta Express explique que le club de Gênes pourrait se laisser tenter par un prêt avec une option d'achat. Un modèle déjà utilisé par Lyon avec Tête. Ce qui favorisait également les dépenses lyonnaises alors que les supporters des Gones attendent toujours l'officialisation de la vente du club. L'OL est huitième de Ligue 1 et doit se renforcer pour espérer accrocher les places européennes en fin de saison.