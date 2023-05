Le Caqueret offensif est réclamé d'urgence à Lyon

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

A Strasbourg, Maxence Caqueret a répondu aux attentes de Laurent Blanc. Positionné plus haut sur le terrain, le milieu de l'OL a enfin su être décisif en marquant le but de la victoire. De quoi lui donner de la confiance pour sa 100e en L1 contre Montpellier ce dimanche.

Si Alexandre Lacazette fait bien le travail depuis son retour, en témoignent ses 20 buts en Ligue 1, l'OL aimerait bien compter sur plusieurs joueurs différents pour marquer. Le classement final du club dépendra sûrement de son efficacité offensive dans cette fin de saison. Dans cette optique, au milieu de terrain, Laurent Blanc a fait du rendement offensif de Maxence Caqueret sa priorité. L'entraîneur lyonnais l'avait indiqué en conférence de presse avant le dernier déplacement à Strasbourg. Il voulait voir le milieu atteindre les « 10 buts sur une saison complète » mais surtout « être plus régulier » dans le camp adverse. Il a été écouté par son joueur, buteur en Alsace et très bon dans un rôle de milieu plus avancé sur le terrain.

Caqueret le buteur, il veut aussi que cela dure

Maxence Caqueret est lui même content de sa dernière prestation et entend bien récidiver contre Montpellier dimanche. Dans un match très important pour les ambitions européennes de l'OL, l'efficacité du milieu sera peut-être déterminante dans le résultat du match. Pour son 100e match de Ligue 1, Caqueret a l'ambition de marquer et de faire marquer mais son premier objectif sera surtout de s'améliorer sur le plan technique dans le jeu collectif de l'OL.

💬 "Il a été très bon" 🔴🔵



Le coach, Laurent Blanc, s'est montré satisfait (et un peu taquin) suite à la performance de @MaxenceCaqueret lors de ce #RCSAOL 😏 pic.twitter.com/JrCcMdov5I — Olympique Lyonnais (@OL) April 29, 2023

« Je dois prendre de meilleurs repères pour concrétiser mes occasions. À moi, de savoir gérer cette position, de décrocher et de partir dans la profondeur au bon moment, de progresser devant le but. […] Je dois corriger les pertes de balles. C'est souvent dû à des prises de risques. Je dois plus prendre mon temps, analyser les situations. Quand je joue plus haut, j'ai moins de temps, ce ne sont pas les mêmes sorties de balles. Plus bas, je dois ajuster mes passes et prendre le moins de risque possible », a t-il analysé devant la presse. Sur le plan statistique, il est sur le bon chemin depuis la nomination de Laurent Blanc à l'OL. Il n'avait délivré qu'une passe décisive en 77 matchs avant la venue du « Président » dans le Rhône, il en est à deux buts et six passes décisives sous ses ordres en 22 matchs seulement.