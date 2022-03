Umtiti à Lyon, attention danger ?

Ces derniers temps, Jean-Michel Aulas a émis le souhait de rapatrier des anciens lyonnais à l'OL. Alexandre Lacazette notamment mais aussi Samuel Umtiti. Le transfert du défenseur français, trop souvent absent cette saison, serait bien vu à Barcelone.

Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso et Samuel Umtiti. Ces trois joueurs sont les symboles de la bonne santé de la formation lyonnaise. Jeunes pousses de l'OL qu'ils ont amené à la deuxième place de Ligue 1 en 2015 et 2016, ils sont allés montrer leur talent à l'étranger mais aussi en Equipe de France. Lyon aurait d'ailleurs bien besoin de ces joueurs au vu de ses difficultés cette saison. Son président, Jean-Michel Aulas a récemment indiqué vouloir reprendre Lacazette et Tolisso à l'OL. Si ces recrutements sont loin d'être évidents, le dossier menant à leur ancien compère Samuel Umtiti est plus évident.

Brillant lors de ses deux premières saisons avec le FC Barcelone puis champion du monde en Russie avec les Bleus, le défenseur central peine maintenant à enchaîner les matches. Eprouvé physiquement, il est très souvent blessé depuis trois ans au grand dam des Blaugranas. Ces derniers ont réussi à lui refaire un contrat courant jusqu'en 2026 pour lisser son salaire colossal, d'autant plus qu'Umtiti n'a joué qu'un match cette saison.

Umtiti is already working on his departure from Barcelona. Lyon are interested, but they have doubts. The French team want to know if the player is healthy.



