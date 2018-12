LdC : Lyon revient à la table des grands d'Europe !

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Stade Olympique de Kiev

Donetsk et Lyon : 1 à 1

Buts : Moraes (22e) pour Donetsk; Fekir (65e) pour Lyon

Sept ans après sa dernière participation aux huitièmes de finale de la Ligue des champions, l'Olympique Lyonnais s'est qualifié pour le prochain tour grâce à un nul arraché contre Donetsk (1-1).

Dans des conditions climatiques très délicates, l'Olympique Lyonnais attaquait la rencontre du bon pied, mais vendangeait de nombreuses occasions, à l'image de ce duel perdu par Traoré face à Pyatov (19e). Et sur un de ses rares contres, la formation locale ouvrait le score par Moraes, lequel profitait de la lourdeur de la défense de l'OL (1-0, 22e). Lyon ne s'écroulait pas, mais se révélait d'une maladresse incroyable lorsqu'il s'agissait de conclure.

Après la pause, Lyon repartait de l'avant et c'est fort logiquement que sur un superbe service de Memphis, Fekir égalisait d'une belle frappe pleine lucarne (1-1, 65e). Deux minutes plus tard, le capitaine de l'OL prenait un jaune pour une faute bête, un avertissement qui le privera du prochain match européen de Lyon. Virtuellement qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des champions à cet instant du match, Lyon commençait à reculer et compte tenu des précédents matches de l'OL cette saison en C1 on pouvait craindre un but tardif de Donetsk. Mais cette fois Lyon ne craquait pas et arrachait un nul synonyme de qualification !