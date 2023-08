Laurent Blanc viré de l'OL, Aulas défie Textor

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais pointe ce dimanche à la dernière place du classement de Ligue 1 après sa déroute contre Montpellier. La situation est déjà grave pour le club de John Textor, et le fusible Laurent Blanc pourrait rapidement sauter. De quoi évidemment donner lieu à une provocation de Jean-Michel Aulas.

L’OL va mal sportivement, et dans les coulisses du club rhodanien il commence à flotter un gros parfum de crise. John Textor a maintenu sa confiance à Laurent Blanc, dont il avait validé la venue à Lyon au moment où ce dernier a été recruté par Jean-Michel Aulas afin de remplacer Peter Bosz, mais le propriétaire de l’OL doit désormais s’interroger. Mauvaise lors de la phase de préparation, l’équipe lyonnaise vient d’enchaîner deux défaites consécutives pour entamer la saison, ce qui n’était pas arrivé depuis quelques décennies. Et la sortie médiatique lunaire de Laurent Blanc après la gifle contre Montpellier, n’arrange pas la situation. Au moment où l’avenir du Président est clairement menacé, un ancien président est venu faire entendre sa voix, ajoutant de la confusion à la confusion. Jean-Michel Aulas, dont on sait dorénavant qu’il n’aime pas vraiment John Textor, est entré dans la danse.

Aulas a une idée pour Textor

Il peut envoyer le coach de Botafogo — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) August 19, 2023

C’est en réponse à un supporter de l’Olympique Lyonnais que l’ancien propriétaire d’OL Groupe a suggéré une idée à John Textor. « Ce qui est bien aussi c'est que le club coule mais on entend que Blanc parler et quelques joueurs Silence radio tout en haut pas grave Botafogo est premier », a lancé le dénommé Laca FC sur X (ex-Twitter), mettant en exergue le fait que le propriétaire de l’OL se préoccupait plus de son club brésilien que de Lyon. Saisissant la balle au bond, Jean-Michel Aulas a répondu à ce supporter : « Il peut envoyer le coach de Botafogo ». Depuis plusieurs jours, le nom de Bruno Lage, actuel entraîneur du club brésilien, est évoqué comme le possible successeur de Laurent Blanc sur le banc de l'OL. Mais ce petit message de JMA ressemble clairement à une provocation de plus à destination de l'homme d'affaires américain. De quoi agacer tout le monde, y compris certains supporters lyonnais qui regrettent l'attitude de Jean-Michel Aulas depuis son départ, lequel a tout de même vendu l'OL pour 800 millions d'euros.