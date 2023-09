Laurent Blanc quitte l’OL avec 2 millions d’euros

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Son départ est désormais officiel, mais Laurent Blanc ne quitte pas l'OL les poches vides.

Le changement d’entraineur a finalement lieu en ce moment à l’Olympique Lyonnais, où Laurent Blanc a été démis de ses fonctions. Avec le mauvais début de saison de son équipe, le technicien français se doutait que conserver son poste au-delà de la trêve internationale était quasiment impossible. Surtout que son discours ne semblait pas vraiment être celui d’une personne désireuse de soulever des montagnes pour inverser la tendance. Très détaché et fatigué par un mercato qui l’a vu perdre deux joueurs importants, sans arriver à faire signer sa fameuse sentinelle dans un temps correct, le « Président » a très rapidement trouvé un accord avec John Textor quand la question de son départ a été ouvertement évoquée.

Gattuso devrait signer pour un an et demi

🔴🔵 Jean-François Vulliez, Jérémie Bréchet, accompagnés de Sonny Anderson, sont nommés provisoirement à la tête du groupe professionnel.



Lire le communiqué du club ⬇ — Olympique Lyonnais (@OL) September 11, 2023

Le Progrès explique ainsi que son entourage n’a pas discuté longtemps avec son président et a accepté le règlement de ses indemnités jusqu’en 2024, soit la date de fin de son contrat. En conséquence, Laurent Blanc touchera 2 millions d’euros, ce qui est bien loin du pactole qu’il avait récupéré quand le PSG l’avait limogé, puisqu’il fallait ajouter un zéro à ce chiffre. En tout cas, l’aventure est terminée pour le champion du monde 1998, et John Textor va réussir à mettre un entraineur qu’il aura choisi, même si Gennaro Gattuso, qui se prépare à prendre les commandes dans les prochaines heures en signant un contrat d’un an et demi, n’était clairement pas son premier choix.