Laurent Blanc licencié trop rapidement ‍?

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir en Ligue 1, l'OL a pris la marée face au PSG de Luis Enrique. Le poste de Laurent Blanc parait plus en danger que jamais.

L'OL n'y arrive pas en ce début de saison. Au classement, les Gones sont désormais derniers après 4 journées disputées. La raclée subie ce dimanche soir face au PSG pourrait laisser de grandes traces. Car une trêve internationale est en cours et le board lyonnais va se réunir. De quoi promettre la fin de l'aventure de Laurent Blanc à l'OL ? Rien n'est sûr pour le moment et John Textor est en pleine réflexion. L'ancien coach du PSG ne semble plus trouver les bonnes réponses aux maux lyonnais. Selon L'Equipe, l'avenir de Laurent Blanc s'écrit dorénavant en pointillés à l'OL. Mais pour Hervé Penot, pas sûr que ce soit la meilleure chose à faire pour l'interêt de toutes les parties.

Laurent Blanc, pas totalement responsable de la situation ?

La logique serait d’attendre la prochaine trêve. Car comment ne pas tenir compte d’un mercato de dernière minute, des départs majeurs, des absences lourdes (Lovren, Lacazette) et d’un climat interne malsain ? Ensuite à lui d’inverser résultats. C la règle. https://t.co/okO4ZbYYRV — Herve Penot (@hpenot_lequipe) September 4, 2023

Sur son compte Twitter, le journaliste a en effet réagi à cette éventualité pour Laurent Blanc. Et il souhaite le voir maintenu en place car le champion du monde 98 est avant tout victime plus que responsable. « La logique serait d’attendre la prochaine trêve. Car comment ne pas tenir compte d’un mercato de dernière minute, des départs majeurs, des absences lourdes (Lovren, Lacazette) et d’un climat interne malsain ? Ensuite à lui d’inverser résultats. C'est la règle », a notamment indiqué Hervé Penot, avant de répondre à des internautes pro-OL qui veulent eux voir les Gones renvoyer Laurent Blanc : « La critique sur tous les entraîneurs passés rappellent que tout ne vient peut-être pas de la… qu’il y ait changements si pas de résultats, c'est logique, c'est la vie d’un entraîneur mais on doit aussi analyser les situations. (...) Maintenant s’ils veulent s’en débarrasser depuis longtemps, c'est un autre sujet… ». Vous l'aurez compris, ça chauffe à l'OL pour l'ancien sélectionneur des Bleus et peu d'espoirs de le voir continuer, alors que les Ultras rhodaniens ont eux clairement exprimé leur souhait de le voir partir lors de la rencontre face au PSG.