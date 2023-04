Laurent Blanc dépassé, Igor Tudor fait rêver l’OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dimanche soir, Laurent Blanc a perdu sa bataille tactique face à Igor Tudor durant le match entre l’OL et l’OM (1-2).

Dans le choc de la 32e journée de Ligue 1, l’OM a arraché une victoire précieuse dans la course à la deuxième place sur la pelouse de l’OL. Au bout du temps additionnel, les hommes d’Igor Tudor ont concrétisé leur domination. Avant et durant la rencontre, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a été inspiré puis réactif en choisissant Balerdi plutôt que Mbemba, Malinovskyi plutôt que Vitinha ou Guendouzi ou encore en inversant ses pistons Clauss et Kaboré en cours de match.

Laurent Blanc et Igor Tudor, la comparaison fait mal à l'OL

De son côté, Laurent Blanc a attendu le dernier quart d’heure de jeu pour effectuer des changements… qui ne se sont pas avérés payants, bien au contraire. La sortie de Barcola au profit de Gusto a par exemple été incomprise et du côté des observateurs, on commence à sérieusement douter des capacités de Laurent Blanc lorsqu’il est question d’impacter un résultat grâce à ses changements. Le site Olympique et Lyonnais, dans un édito consacré à ce sujet, dresse un bilan sans pitié de Laurent Blanc et le comparatif avec Igor Tudor est terrible à entendre pour les supporters de l’OL.

« En passant à une vraie défense à cinq et en enlevant Barcola, pourtant capable d’apporter de la vitesse, Blanc a vraiment donné l’impression de jouer ce nul. Il ne s’en est pas caché après le match que le "partage des points aurait été plus juste." (…) Néanmoins, quand Igor Tudor a réussi à s’adapter en plein match en faisant passer Jonathan Clauss comme piston gauche pour poser des problèmes à Diomandé dès la demi-heure de jeu, Blanc a joué la sécurité. Le choix tactique du coach marseillais a payé à l’image de l’ouverture de Clauss vers Alexis Sanchez sur le premier but de l'OM quand ceux de Blanc ont fait ressortir une nouvelle fois le manque d’impact tactique depuis son arrivée en octobre dernier » peut-on lire dans l’édito du site pro-OL. Un entraîneur impactant sur le plan tactique à l’image d’Igor Tudor, c’est typiquement ce que n’est pas Laurent Blanc pour l’instant dans la capitale des Gaules. Mais Jean-Michel Aulas a promis du temps à l’ex-entraîneur du PSG pour redresser une équipe bien loin du niveau requis pour prétendre au podium de la Ligue 1 pour le moment.