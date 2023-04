Laurent Blanc à l'OL pour de bon, il répond

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Moins d’un an après son arrivée sur le banc de l’OL, Laurent Blanc est déjà fataliste sur son avenir à moyen terme.

Le départ de Peter Bosz et la nomination de Laurent Blanc n’a pas vraiment eu les effets escomptés à l’Olympique Lyonnais. En effet, le jeu ne s’est pas vraiment amélioré, pas plus que la moyenne de points gagnés par match. La Coupe de France aurait pu sauver la saison de l’OL au crédit de Laurent Blanc, mais les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont échoué en demi-finale sur la pelouse de Nantes (1-0).

Laurent Blanc s'exprime sur son avenir à l'OL

Chez les observateurs et les supporters, des doutes sont déjà émis à l’encontre de l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, même si Jean-Michel Aulas a fait savoir que Laurent Blanc était là pour plusieurs années. Interrogé mercredi en conférence de presse au sujet de son avenir, l’entraîneur lyonnais s’est d’ores et déjà montré fataliste. Un discours qui peut étonner de la part d’un entraîneur, six mois seulement après son arrivée sur le banc des Gones.

« Mon avenir, vous savez… On a tous un avenir ici. Ça dépend de votre âge, ça dépend de beaucoup de choses dans votre vie. Je dois vous avouer que je ne réfléchis pas trop à mon avenir. Ça a toujours été le cas. Quand j’étais plus jeune, j’y réfléchissais un peu plus, mais à mon âge, je prends plaisir à faire ce que je fais. Je suis heureux ici, mais je sais très bien que ça s’arrêtera un jour. On fait avec » a commenté Laurent Blanc avec un brin de fatalisme. Un discours qui interpellera peut-être John Textor, alors que le propriétaire américain de l’OL souhaite restructurer le club au niveau du recrutement notamment. Un chantier profond qui pourrait laisser un peu de sursis à Laurent Blanc, car le changement d’entraîneur ne semble pas être la priorité des nouveaux dirigeants de Lyon à court terme.