Lacazette : Quadruplé, record européen et course au titre de meilleur buteur contre Mbappé !

Par Hadrien Rivayrand

Alexandre Lacazette a répondu présent cette saison pour son grand retour à l'OL. L'international français affiche des statistiques impressionnantes depuis le début de l'année 2023.

Auteur d'un quadruplé dimanche dernier face à Montpellier en Ligue 1, Alexandre Lacazette a permis à son club de toujours croire en une éventuelle qualification en coupe d'Europe la saison prochaine. Si certains étaient sceptiques concernant son retour à l'OL l'été dernier, force est de constater que Lacazette répond aux attentes. Si ce n'est pas toujours le cas du collectif rhodanien, l'ancien Gunner évolue lui à un niveau régulier et satisfaisant. En attestent notamment ses 24 buts en Ligue 1, ce qui en fait le meilleur buteur du championnat avec Kylian Mbappé. Depuis le début de l'année 2023, ses statistiques sont encore plus impressionnantes...

Lacazette fait parler la poudre

En effet, comme le rappelle Olympique et Lyonnais, « parmi les attaquants des 5 principaux championnats européens, aucun n'a mis plus de buts qu'Alexandre Lacazette en 2023. Lui, Erling Haaland et Victor Osimhen en sont à 14 buts dans leurs ligues respectives ». Encore mieux, parmi ses concurrents, et pas des moindres, Lacazette est celui qui a le meilleur ratio de buts par match. Le capitaine rhodanien en est à 14 buts en 14 matchs disputés. Létal ! De quoi donner de l'espoir aux Gones pour cette fin de saison mais aussi concernant la prochaine. A 31 ans, le joueur formé au club en a encore sous le pied et devrait encore rendre pas mal de services à l'OL. Parmi ses objectifs personnels lors de ces derniers matchs en Ligue 1, il y a aussi le fait de détrôner Mbappé au classement des buteurs. Ce serait assez inespéré mais bien révélateur du joueur qu'est toujours Alexandre Lacazette. Lors de la prochaine journée de Ligue 1, l'OL sera opposé à Clermont.