Lacazette forfait contre Lorient, l'OL n'a pas le choix

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Déjà absent lors de la réception de Lens, dimanche dernier au Groupama Stadium, Alexandre Lacazette est forfait pour le match samedi à Lorient.

C'est une mauvaise nouvelle pour Pierre Sage et l'Olympique Lyonnais, le meilleur buteur de l'OL n'est pas du voyage en Bretagne que le club rhodanien a fait ce vendredi à la veille d'un match très important au Moustoir. On le sait sans Alexandre Lacazette, l'équipe lyonnaise est nettement moins forte sur le plan offensif, et on l'a constaté le week-end lors de la défaite contre Lens (0-3). L'entraîneur du club de John Textor l'avait reconnu mercredi, le Général ressentait encore les effets d'une béquille à la cuisse et finalement, il n'a pas été déclaré apte pour cette rencontre contre une formation de Lorient qui, comme l'OL, a quitté la zone rouge sans toutefois avoir une avance considérable sur la place de barragiste. Anthony Lopes et ses coéquipiers vont donc devoir tenter de déjouer les statistiques qui considèrent que sans Lacazette, l'Olympique Lyonnais ne gagne jamais cette saison. Pierre Sage devra avoir un plan pour en finir avec cela.