Lacazette connaît le gros défaut de l'OL, ça le fait paniquer

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a glané un succès important sur la pelouse de Toulouse ce vendredi soir en Ligue 1. Tous les espoirs sont encore permis pour terminer la saison européen.

Les hommes de Laurent Blanc avancent vite en cette fin de saison en Ligue 1. Malgré la récente élimination en Coupe de France, l'OL vient d'enchainer un troisième succès de rang en championnat. De quoi redonner de gros espoirs aux fans et observateurs concernant une présence en coupe d'Europe la saison prochaine. Surtout que l'OL devra encore jouer des équipes du haut de tableau. Ce vendredi soir à Toulouse, les Gones auront fait preuve d'un beau caractère pour aller arracher la victoire en fin de rencontre. Un état d'esprit que l'OL compte bien avoir jusqu'au bout. Surtout que ses individualités répondent présentes, à l'image d'Alexandre Lacazette, auteur de 19 buts cette saison en Ligue 1. Cependant, l'ancien joueur d'Arsenal ne veut surtout pas voir l'OL s'enflammer après cette belle série de résultats.

Lacazette et l'OL, il connait la chanson

🗣️ @LacazetteAlex : "À force de se lancer des objectifs on les rate tous."



Le capitaine lyonnais ne veut pas encore parler d'Europe pour l'@OL.#TFCOL pic.twitter.com/Nsl1FG2vQo — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 14, 2023

Au micro de Prime Video, Alexandre Lacazette a en effet donné son ressenti sur cette fin de saison. Et l'avertissement est clair. « Elle fait beaucoup de bien. On est contents. On avait moyen de se mettre à l'abri plus tôt et on s'est mis en danger bêtement. C'est à l'image de notre saison. (...) Franchement, l'objectif est là mais qu'on prenne match après match. À force de se lancer des objectifs, on les rate tous. Donc ce serait bien qu’on reste humbles et sereins. Qu’on voit match après match et qu'on arrête d'avoir des plans sur le futur », a notamment indiqué Alexandre Lacazette, qui connait bien les lacunes de son équipe, qui a tendance à s'enflammer pour au final décevoir. En tout cas, il se passe bien quelque chose à l'OL depuis quelques matchs. Lors de la prochaine journée de Ligue 1, les Gones recevront l'OM. Un choc très important pour les deux formations rivales.