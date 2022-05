La valeur de l’OL en baisse, l’OM à l’affût

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Selon les estimations du cabinet Brand Finance, qui établit un classement chaque année, la valeur de l’Olympique Lyonnais a baissé ces derniers mois. Le club rhodanien chute dans la hiérarchie mondiale, contrairement à l’Olympique de Marseille qui talonne désormais son rival en Ligue 1.

Attaché aux tendances économiques, Jean-Michel Aulas risque de ne pas apprécier le récent tableau du cabinet Brand Finance. Comme chaque année, le groupe mondial d’évaluation de marques a établi un classement des clubs à la plus grande valeur. Résultat, le président s’apercevra que son Olympique Lyonnais a perdu huit positions. Le site du cabinet ne donne pas accès à l’estimation de cette année. En tout cas, le club rhodanien, qui occupait la 27e place avec une valeur de 161 millions d’euros l’an dernier, occupe désormais le 35e rang.

Le Real Madrid est la marque de football la plus précieuse et la plus forte au monde selon un rapport @BrandFinance. pic.twitter.com/ljJmaL2xqI — LosMadridistas (@LosMadridistas_) May 24, 2022

Le récent huitième de Ligue 1 s’éloigne ainsi des plus grandes marques du monde entier. Pour la quatrième année consécutive, le Real Madrid domine cette hiérarchie avec une valeur estimée à 1,52 milliard d’euros. Un montant encore supérieur à celui donné pour le Paris Saint-Germain. Car de son côté, la marque parisienne, toujours classée septième selon le cabinet Brand Finance, est passée de 887 millions d’euros à 1,02 milliard d’euros. Le champion de France ne joue évidemment pas dans la même catégorie que les autres clubs français.

L'OM comble son retard

L’écart avec l’Olympique Lyonnais est énorme. Et l’est tout autant comparé à l’Olympique de Marseille. En effet, le pensionnaire du Vélodrome, dont l’évaluation n’est pas non plus révélée, n’est positionnée qu’à la 37e position, juste derrière la marque rhodanienne. Il faut tout de même souligner la progression du club phocéen qui occupait le 46e rang l’année dernière. Autant dire que le deuxième de Ligue 1, qualifié pour la Ligue des Champions, pourrait dépasser son concurrent lyonnais au prochain classement.