OL : Aouar et Cherki dévoilent les nouveaux maillots

Dans : OL.

Quelques jours après l’OM et le PSG, c’est au tour de l’OL de dévoiler ses nouveaux maillots pour la saison prochaine.

Pour la saison 2021-2022, l’Olympique Lyonnais et Adidas ont fait le choix de la sobriété pour les maillots « domicile » et « extérieur ». Dévoilés par Houssem Aouar et Rayan Cherki avec de jolis clichés depuis le Groupama Stadium, ces deux tuniques devraient plaire au plus grand nombre et ne devraient pas être sujettes à critiques ou à polémiques. Comme c’était le cas cette saison, Fly Emirates est le sponsor principal de l’Olympique Lyonnais, que ce soit sur le maillot blanc ou sur le maillot rouge.