L'OL accuse West Ham, ça va chauffer pour Benrahma

L’OL se sent humilié par West Ham après l'échec du transfert de Saïd Benrahma, qui a vu les dirigeants anglais tout simplement ne pas remplir les documents nécessaires malgré des demandes tout au long de la journée.

La septième recrue de l’Olympique Lyonnais n’a finalement jamais eu lieu. Après des semaines de négociations, Saïd Benrahma avait fini par accepter la proposition du club rhodanien pour quitter ainsi West Ham où son temps de jeu était en baisse. Le deal était trouvé et convenait à toutes les parties. Résultat, dans la journée de jeudi, les documents étaient signés et envoyés par l’OL sur la plateforme des transferts internationaux supervisée par la FIFA afin de valider les transactions. Mais de son côté, malgré un contact continu au téléphone et des dernières discussions pour les mises au point, West Ham ne remplissait absolument rien. Les heures passaient et le club anglais ne se réveillait pas, au grand dam des dirigeants de l’OL. Une fois le délai écoulé, la colère était immense à Lyon, puisque le transfert a officiellement capoté, même si des appels vont être effectués pour essayer de le faire valider tout de même.

L'OL prêt à attaquer West Ham

ℹ️ Les raisons de l'échec du transfert de Saïd Benrahma.



Toutes les informations ⤵️ — Olympique Lyonnais (@OL) February 2, 2024

Dans un communiqué, l’OL a dévoilé sa façon de penser sur les agissements totalement irrespectueux de West Ham. « Ce 2 février, l'Olympique Lyonnais regrette vivement l'échec du transfert de Saïd Benrahma, pour des raisons indépendantes de sa volonté, et remet en question le comportement de West Ham qui n'a pas réussi à finaliser les procédures administratives requises malgré tous les accords conclus. Alors que l'Olympique Lyonnais avait saisi toutes les données administratives sur la plateforme dédiée de la FIFA (FIFA TMS), West Ham n'avait jamais lancé la moindre procédure technique de sa part, et cela malgré les relances répétées de l’OL et une communication téléphonique mutuelle continue. L'Olympique Lyonnais regrette profondément cette situation et cette décision, démontrant un profond manque de respect de la part de West Ham envers l'Institution et le joueur. Le club se réserve le droit d'engager toutes les procédures appropriées nécessaires pour valider l’opération ultérieurement, et de tenir West Ham responsable si besoin est », a fait savoir l’OL dans un communiqué dénonçant cette attitude incompréhensible et irrespectueuse.

L’OL n’est pas le seul club à avoir été victime du comportement de West Ham, puisque le Bétis Séville devait faire venir Fornals, mais les Hammers n’ont jamais validé dans les bureaux londoniens. Le club andalou s’est plaint de problèmes administratifs du côté de West Ham, qui n’a pour le moment pas communiqué sur cette affaire.