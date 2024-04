La stat folle, l’OL est la meilleure équipe de Ligue 1

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Lanterne rouge de Ligue 1 plus tôt dans la saison, l’Olympique Lyonnais semblait condamné à une descente en Ligue 2. Mais sous les ordres de Pierre Sage, les Gones se sont métamorphosés, jusqu’à devenir la meilleure équipe du championnat depuis huit journées.

Les plus prudents continueront d’affirmer que le maintien n’est pas totalement assuré. Mais avec 35 points après 27 journées, l’Olympique Lyonnais ne risque plus grand-chose. Sa survie en Ligue 1 sera bientôt assurée, un scénario impossible à prédire il y a encore quelques mois. Le club dirigé par John Textor multipliait les contre-performances et s’enfonçait dangereusement au fond du classement. Statistiques à l’appui, l’ancienne lanterne rouge semblait même condamnée à une relégation en Ligue 2.

L'OL leader depuis la 20e journée

Puis les Gones se sont métamorphosés grâce au travail de l’entraîneur Pierre Sage et au recrutement opéré en janvier. L’Olympique Lyonnais, qui occupait seulement la 15e position pendant la trêve hivernale, soit après 17 journées de championnat, est devenue la quatrième meilleure équipe de Ligue 1 depuis le début de l’année 2024. Mieux encore, Lyon domine le classement sur les huit dernières journées ! Le propriétaire du Groupama Stadium a en effet récolté six victoires, un nul et une défaite durant cette période. Sur 24 points possibles, l’Olympique Lyonnais en a ramené 19.

🗨 « Gagner le maximum de points pour grimper au classement » 📈



🎙 À deux jours de notre déplacement à Nantes, @rayan_cherki évoque les objectifs pour le sprint final en @Ligue1UberEats ! 👊🔴🔵#FCNOL pic.twitter.com/HGi9UrMDud — Olympique Lyonnais (@OL) April 5, 2024

Seuls le Paris Saint-Germain, le Stade Rennais et Toulouse ont enregistré autant de succès depuis la 20e journée. Le tout sans compter le parcours de l’actuel 10e de Ligue 1 jusqu’en finale de la Coupe de France. Avec une telle dynamique, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette peuvent regarder vers le haut du classement. Et pourquoi pas vers cette septième position qui, hormis la finale à disputer contre le Paris Saint-Germain, pourrait leur offrir un accès en coupe d’Europe la saison prochaine ? Pour le moment, quatre points séparent l’Olympique Lyonnais de ce classement inespéré.