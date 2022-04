La polémique OL-Angers se termine par un aveu

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L’action avait fait polémique le week-end dernier, et une semaine après les faits, le SCO est passé aux aveux.

Oui, les arbitres auraient du siffler pénalty pour la faute de Malo Gusto sur Sofiane Boufal, dans un match entre l’OL et Angers accroché et qui a finalement vu la victoire des Lyonnais sur le score de 3-2. Mais sur une action dans la surface, Malo Gusto, trop court, a retenu par l’épaule l’attaquant marocain, ce qui pu valoir un penalty et au moins un avertissement au défenseur lyonnais. L’arbitre n’en a pas jugé ainsi, et malgré la présence de la VAR, il n’a pas été appelé pour se déjuger. Résultat, Gérald Baticle avait fulminé sur le bord de la touche, demandant même aux hommes de terrain de Canal+, qui retransmettaient la rencontre, s’ils avaient bien vu la même action que lui. Et ce vendredi, en conférence de presse, l’entraineur angevin a expliqué que les arbitres s’étaient excusés pour leur erreur, ce qui n’est pas la première fois cette saison contre le SCO.

Pénalty et rouge oublié contre l’OL

« Le président a une nouvelle fois eu un message de la DTA pour nous dire qu’ils reconnaissaient avoir commis une erreur. La VAR aurait dû appeler l’arbitre pour dire qu’il y avait penalty et sûrement carton rouge. Ça paraît anecdotique après coup, mais c’est considérable car à ce moment du match, c’est un tournant. Le président a demandé que mon carton jaune soit annulé. Je ne sais pas où ça en est », a livré l’ancien adjoint de l’Olympique Lyonnais, qui avait été averti pour contestation à la pause, puisqu’il s’en était pris à l’arbitre. Un aveu au goût amer donc, même si il est tout de même appréciable de voir que les arbitres peuvent aussi reconnaitre quand ils se trompent.