La douche froide tricolore pour ce joueur de l'OL

Par Mehdi Lunay

Jeudi après-midi, Didier Deschamps a dévoilé la liste des joueurs appelés en Equipe de France pour les matches de Ligue des Nations en septembre. Le dernier rendez-vous avant la liste pour le Qatar, lequel a souri à de nouveaux éléments mais pas à Corentin Tolisso.

Didier Deschamps a dépoussiéré le groupe de l'Equipe de France. Confronté à de nombreuses blessures, le sélectionneur français a permis à de nouveaux joueurs d'intégrer Clairefontaine. C'était indispensable au milieu de terrain notamment avec les absences des cadres Paul Pogba, N'Golo Kanté et Adrien Rabiot. Le Monégasque Youssouf Fofana est ainsi de la partie pour la première fois de sa carrière. Il rejoint dans l'entrejeu une jeune garde composée d'Eduardo Camavinga, Mattéo Guendouzi ou encore Boubacar Kamara. Un verdict qui ne fait pas l'affaire d'autres prétendants comme c'est le cas du Lyonnais Corentin Tolisso.

Tolisso va se battre pour être au Qatar

C'est une déception pour le champion du monde 2018 qui était revenu à l'OL cet été pour rejouer chez les Bleus. S'il commence seulement à enchaîner les matches avec l'OL, Tolisso n'avait pas écarté la possibilité d'être pris dès septembre. « J’avais un petit espoir, je ne vais pas mentir. Par rapport à tout ce que j’ai eu précédemment, c’était finalement un peu tôt et logique. Il faut que je joue plus, que je monte en rythme. Je n’ai pas eu de contact avec le sélectionneur », a t-il confié en conférence de presse avant OL-PSG dimanche soir.

Toutefois, il ne veut pas se laisser abattre. Il sait ce qui lui reste à faire : reprendre du rythme et enchaîner les prestations avec l'OL. Tolisso le sent, il est sur la bonne voie pour espérer mieux dans deux mois. « Il faut que je continue à travailler, il me manque du volume de jeu. Je n’ai pas eu une préparation facile avec les blessures. Il fallait que je rattrape vite par rapport à mes coéquipiers. On sait que rien ne remplace les matchs donc il fallait aussi que je joue. Petit à petit, j’ai commencé avec 15, 20 puis 30 minutes et ensuite j’ai enchaîné. J’ai pu faire tout un match. Cela faisait un moment que je ne l’avais pas fait donc c’est une bonne chose », a t-il ajouté. Et, rien de mieux qu'un choc contre le PSG dimanche pour montrer ses qualités à Didier Deschamps. Du rendement de l'OL dépend sûrement le voyage de Corentin Tolisso au Qatar.