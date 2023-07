OL ‍: Ce transfert tombe à l’eau, merci la DNCG ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Mardi, la commission d’appel de la DNCG a confirmé toutes les sanctions prises à l’encontre de l’OL, un vrai handicap pour le mercato lyonnais.

John Textor avait bon espoir que toutes les sanctions prises par la DNCG à l’encontre de l’Olympique Lyonnais soient levées mardi lors de la commission d’appel. Déterminé à prouver le sérieux de son projet, l’homme d’affaires américain avait versé 60 millions d’euros sur un compte en plus d’autres documents que le gendarme financier du football français lui avait demandés. Mardi après-midi, le verdict est tombé et il a été une réelle surprise pour tout l’état-major de l’OL : les sanctions prises par la DNCG à l’encontre de l’Olympique Lyonnais ont toutes été confirmées, à savoir l’encadrement de la masse salariale et des indemnités de transfert.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Renato Tapia (@renatotapiac)

Des restrictions qui n’ont pas empêché les Gones de boucler les transferts de Clinton Mata en provenance de Bruges et de Skelly Alvero, recruté au FC Sochaux. En revanche, depuis la venue du milieu défensif sochalien… c’est le calme plat. Un accord avait pourtant été trouvé avec le Celta Vigo pour le transfert de l’international péruvien, lequel avait lui aussi donné son feu vert pour rejoindre l’OL. Mais selon les informations du média local Faro de Vigo, le transfert n’est plus à l’ordre du jour et les restrictions imposées à Lyon par la DNCG en sont la principale cause. Certes, le joueur avait émis des doutes car il pouvait obtenir un passeport espagnol en restant encore quelques semaines en Liga.

L'OL est dans l'obligation de vendre avant de recruter

Mais il avait tout de même fini par accepter l’offre de l’OL, qui lui proposait un meilleur salaire que celui qu’il perçoit actuellement au Celta Vigo. Le journal indique toutefois que Lyon doit réduire sa masse salariale et son budget afin de débloquer son mercato, sans quoi aucune recrue ne pourra poser ses valises dans le Rhône. Un constat qui ne manquera pas de frustrer les supporters lyonnais tout autant que les dirigeants, lesquels vont devoir s’activer pour trouver des portes de sortie à certains indésirables tels que Karl Toko-Ekambi ou encore Jeff Reine-Adelaïde. Quant aux joueurs à forte valeur marchande comme Castello Lukeba, Rayan Cherki et Bradley Barcola, ils sont pour l’instant conservés malgré de belles offres de la part des plus grands clubs européens.