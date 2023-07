La DNCG massacre le mercato de l'OL

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Convoqué une deuxième fois par la DNCG, l'Olympique Lyonnais affichait une grosse confiance et pensait avoir convaincu le gendarme financier du football. Mais la décision est tombée et cette fois l'OL prend un coup de massue sur la tête.

La cellule de recrutement de l'Olympique Lyonnais va devoir revoir à la baisse ses ambitions lors de ce mercato estival. John Textor a beau avoir adressé lundi de très nombreux documents à la Direction Nationale du Contrôle de Gestion afin de garantir le budget de l'OL, la DNCG n'a pas été plus convaincue que la semaine dernière. Et cette fois, pas de troisième chance. Le communiqué de la LFP est tombé, et il est très brutal pour le club rhodanien : « Encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations ».

L'homme d'affaires américain va probablement tomber de haut, car visiblement John Textor, qui découvre le football français et ses règles, s'attendait à ce que ce passage devant la DNCG soit une simple formalité. Cela n'est pas le cas et avant même le début de saison, l'Olympique Lyonnais a un boulet attaché à ses pieds. Concrètement, l'OL, qui avait visiblement décidé de ne pas procéder obligatoirement à des ventes durant l'été et prévoyait d'inclure l'actif de Botafogo et de Crystal Palace dans le capital d'OL Groupe, va devoir revoir ses plans, et pas dans le sens souhaité par le successeur de Jean-Michel Aulas.