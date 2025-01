La DNCG est pro-PSG, l'accusation venue de Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Interrogé par RMC en début de semaine, John Textor a remis en cause la DNCG et son impartialité. Il n’est pas le seul puisque le gendarme financier du football français fait débat auprès des supporters de l’OL.

Encore inconnu du public français il y a deux ans, John Textor est désormais un personnage que tout le monde a cerné. Le propriétaire de l’Olympique Lyonnais n’a pas sa langue dans sa poche et quand il a quelque chose à dire, il n’y va pas par quatre chemins. Sur les ondes de RMC en début de semaine, l’homme d’affaires américain a clashé à tout va. Vincent Labrune et Nasser Al-Khelaïfi en ont pris pour leur grade, au même titre que la DNCG, pas aussi indépendante que ce qu’elle prétend selon John Textor. Des accusations qui ont valu au patron d’Eagle Football les remontrances de Jean-Marc Mickeler, patron de l’instance.

« Les déclarations de M. Textor sur le prétendu rattachement de la DNCG à la Ligue, ou sur un traitement discriminatoire à l’égard de l’Olympique lyonnais, témoignent d’une méconnaissance manifeste et persistante des règles de fonctionnement de la régulation financière du football professionnel en France » s’est notamment insurgé le boss de la DNCG. Mais du côté des supporters de l’Olympique Lyonnais, on soutient John Textor à 100% et on remet également en cause l’indépendance et l’impartialité du gendarme financier du football français. Comme le soulève So Foot, les réseaux sociaux se sont agités ces dernières heures et des tweets de Jean-Marc Mickeler ont été déterrés.

Les fans de l'OL contestent l'impartialité de la DNCG

« Le PSG champion d'automne, je me sens plus jeune de 15 ans. Spéciale dédicace à mes amis lyonnais » peut-on notamment lire de la part du patron de la DNCG dans un tweet publié en décembre 2011. Sur les réseaux sociaux, un autre point est relevé en masse : la fille de Jean-Marc Mickeler est salariée… au Paris Saint-Germain, comme l'avait révélé il y a quelques semaines le journaliste Romain Molina. Un sacré conflit d’intérêts aux yeux des fans de l’OL mais également de John Textor, qui ne doit pas en penser moins. Autant dire que le gendarme financier du football français se retrouve plus contesté que jamais, tout du moins dans la capitale des Gaules.

Pour rappel, la DNCG a prononcé en novembre dernier une relégation à titre conservatoire et une interdiction de recrutement à l’encontre des Gones. Mais comme révélé par L’Equipe ce mercredi, l’OL a bon espoir d’échapper à toute sanction en fin de saison grâce aux 175 millions d’euros trouvés ces dernières semaines par John Textor afin de satisfaire les instances du football français.