L’OL trouve 175 millions et met KO la DNCG ‍!

Par Corentin Facy

L’Equipe révèle que l’OL a été rétrogradé en Ligue 2 à titre conservatoire par la DNCG car il lui manquait près de 175 millions d’euros. Une somme que John Textor a trouvé depuis, ce qui devrait éviter une catastrophe à Lyon.

En novembre dernier, les supporters de l’Olympique Lyonnais ont accueilli avec une énorme inquiétude la décision de la DNCG, qui a prononcé une relégation en Ligue 2 à titre conservatoire à la fin de la saison à l’encontre des Gones. Une sanction très forte de la part du gendarme financier du football français, qui estime que John Textor n’avait pas tenu ses promesses dans les temps et que l’homme d’affaires américain n’apporterait pas les garanties nécessaires sur le plan financier afin d’échapper aux sanctions.

A en croire les informations publiées ce mercredi par L’Equipe, il manquait 175 millions d’euros à l’Olympique Lyonnais pour passer sans encombre cet obstacle de la DNCG. Une somme colossale que le club rhodanien, interrogé par nos confrères du quotidien national, refuse de confirmer ou d’infirmer. Auditionné par la commission d’appel de la FFF le 10 janvier dernier, l’OL n’a pas réussi à convaincre les instances d’annuler cette sanction. Ce qui n’empêche pas John Textor de remuer ciel et terre pour trouver l’argent demandé et ainsi échapper à une terrible relégation en fin de saison.

175 millions à trouver, l'OL répond à la DNCG

Et selon L’Equipe, le patron d’Eagle Football est sur la bonne voix grâce aux ventes de Caqueret, Orban et Jeffinho mais aussi celui de Lopes dont le salaire pesait lourd et ceux à venir de Tagliafico et de Lacazette, en fin de contrat. John Textor a par ailleurs honoré « en grande partie » sa promesse d’injecter 100 millions d’euros avant l'introduction d'Eagle à la bourse américaine puisque 80 millions d’euros ont été versés selon le quotidien national. La cession jugée comme imminente du bail du centre de formation doit prochainement ajouter 20 millions d’euros dans les caisses de l’OL.

« En tout, donc, environ 150 millions d'euros seraient arrivés ou en passe de l'être sur les comptes du club » concluent Etienne Moatti et Régis Dupont. Il y a par conséquent de quoi être optimiste pour l’Olympique Lyonnais, qui à désormais de grandes chances de passer l’étape tant redoutée de la DNCG à la fin de la saison. Et ainsi éviter l’une des plus grandes catastrophes sportives et financières de son histoire, à savoir une relégation en Ligue 2.