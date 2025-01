OL ‍: Labrune le « ‍toutou ‍», Textor échappe au carton jaune

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Interrogé par RMC lundi soir, John Textor s’est lâché, qualifiant notamment de « toutou » de Nasser Al-Khelaïfi le président de la LFP, Vincent Labrune. Des propos pour lesquels le patron de l’OL ne sera pas sanctionné.

« Assis comme un toutou » devant Nasser Al-Khelaïfi, Vincent Labrune a subi les attaques de John Textor lors de l’interview du patron de l’Olympique Lyonnais diffusée lundi soir sur les ondes de RMC. L’homme d’affaires américain n’a pas mâché ses mots pour critiquer l’influence du Qatar et a égratigné par la même occasion le patron de la Ligue de Football Professionnel. Des propos que John Textor regrette, ce dernier s’étant excusé plus tôt dans la journée. « Je n’aurais pas dû utiliser ces termes. J’attends avec impatience une conversation respectueuse sur ces sujets qui nous préoccupent » a rectifié le boss de l’Olympique Lyonnais, lequel a bien conscience d’avoir été trop loin.

Les propos tenus dans ‘Rothen s’enflamme’ auraient d’ailleurs pu être saisis par le Conseil national de l’éthique, en charge de combattre les comportements et les propos inappropriés. Mais L’Equipe nous apprend que ce ne sera pas le cas, l’instance ayant pris la décision de faire l’impasse sur les propos tenus par John Textor. Le président de l’Olympique Lyonnais ne sera donc pas convoqué par la commission de discipline de la LFP pour répondre de ses actes. Le principal ennemi de Nasser Al-Khelaïfi va ainsi échapper à toute sanction, une manière sans doute pour les instances du football français de calmer le jeu alors que la toile s’est enflammée ces dernières heures autour de cette rivalité naissante entre John Textor d’un côté, et le tandem composé de Vincent Labrune et de Nasser Al-Khelaïfi de l’autre.