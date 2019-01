L1 : Jardim annonce qu'il va entraîner en L1, et si c'était Lyon ?

Dans : OL, Ligue 1, Monaco.

Limogé le 11 octobre dernier par l'AS Monaco après un début de saison compliqué, Leonardo Jardim a été annoncé en Chine, au Portugal, au Qatar, mais finalement l'entraîneur portugais est toujours en quête d'un poste. Cependant, ce lundi, se confiant sur le site de L'Equipe, l'ancien coach du club de la Principauté a annoncé qu'il souhaitait s'installer sur le banc d'un club de Ligue 1, avouant même qu'il se voyait bien revenir un jour à Monaco. Et lorsque le nom de l'Olympique Lyonnais a été évoqué, Bruno Genesio n'ayant pas encore été prolongé pour la saison prochaine, Leonardo Jardim est resté flou, ne confirmant pas cette possibilité, mais ne la rejetant pas non plus fermement.

« J'aime beaucoup la Ligue 1 et il y a une chose dont je suis sûr, peut-être pas à 100 %, mais à 80 %, c'est qu'un jour je reviendrai à Monaco. La deuxième chose dont je suis sûr, c'est que je vais entraîner un autre club français. Ici les gens du football, malgré les premiers mois difficiles, m'ont toujours respecté, les supporters aussi. Proposé à Lyon ? Je n'ai jamais parlé publiquement d'un club qui s'intéresserait à moi. Sauf le Sporting Portugal, parce que le président avait déclaré qu'il m'avait contacté, alors je n'allais pas dire le contraire. Les clubs qui m'approchent savent que rien ne sort de ma bouche. Si l’Olympique Lyonnais plairait ? En France, outre Monaco, il y a deux ou trois gros clubs, peut-être quatre, qui peuvent jouer le haut de tableau. Bien sûr que ces clubs me plaisent. Ce que je veux, ce n'est pas que tel ou tel agent me place ici ou là, c'est sentir que le club en question me veut vraiment, qu'à ses yeux je suis la bonne personne pour le projet en place », a précisé Leonardo Jardim qui fait passer un petit message à son futur employeur. Qu'en pense Jean-Michel Aulas ?