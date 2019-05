L1 : Genesio fait des touches étonnantes pour l'après-OL

Dans : OL, Ligue 1.

Ancien joueur de l’Olympique Lyonnais, Bruno Genesio a ensuite tout connu en tant qu’entraineur adjoint puis principal du club rhodanien.

Son parcours devrait s’arrêter là, malgré la volonté de Jean-Michel Aulas de lui proposer un poste technique dans l’organigramme. En effet, le technicien français ne manque pas de sollicitations pour la suite de sa carrière, et a envie de prendre un nouveau défi à bras le corps. Courtisé par la fédération marocaine, il a pour le moment repoussé ces avances. Il privilégie des pistes en Europe, et son agent discute avec des formations allemandes et espagnoles.

Mais le journal L’Equipe se fait plus précis, et affirme même que des clubs français l’ont contacté pour un poste la saison prochaine. Pour le moment, Bruno Genesio étudie toutes les propositions, même s’il ne privilégie pas forcément une suite d’aventure dans un club de Ligue 1, championnat qu’il connaît forcément un peu trop bien à son goût. Du choix donc et l’entraineur prendra en compte l’ensemble des paramètres, y compris les offres financièrement importantes, puisqu’il a aussi des contacts avec des clubs plus éloignés, mais désireux de l’appâter avec un projet plus financier que sportif. Seule certitude dans cette situation, il devrait bien définitivement quitter l’OL au mois de juin, histoire de relever un nouveau défi.