L1 : Benlamri ne trahira pas Lyon avec l'ASSE

Dans : OL.

En fin de contrat avec l’Olympique Lyonnais, l’international algérien Djamel Benlmari n’a pas reçu d’offre de prolongation.

Dans une interview accordée à El Heddaf TV il y a tout juste une semaine, l’ex-défenseur de l’Olympique Lyonnais évoquait son avenir, laissant sous-entendre qu’il pourrait poursuivre sa carrière en Ligue 1. « J’ai des contacts avec des clubs qataris comme le Qatar SC, d’Arabie Saoudite, des clubs français et des clubs turcs. Je ferais ce qui est le mieux pour moi ainsi que pour l’équipe nationale » expliquait celui qui a passé une saison à l’OL. A la surprise générale, la presse algérienne faisait savoir que Saint-Etienne et Nice s’étaient renseignés auprès de l’entourage de Djamel Benlamri pour connaître les conditions d’une éventuelle signature. Il n’en est finalement rien, tout du moins en ce qui concerne l’ASSE, selon But.

Le média affirme que l’AS Saint-Etienne n’a jamais envisagé la signature de Djamel Benlamri lors de ce mercato estival. En effet, Claude Puel et la cellule de recrutement stéphanoise travaillent sur d’autres options et privilégient plutôt un rajeunissement de l’effectif. La piste de Djamel Benlamri, 31 ans et une expérience très limitée de la Ligue 1, ne tient donc pas la corde pour les Verts. Le média dévoile cependant que Djamel Benlamri avait été proposé aux dirigeants de l’ASSE avant qu’il ne s’engage à Lyon. A l’époque déjà, Saint-Etienne avait recalé l’international algérien, privilégiant la piste de Pape Cissé (Olympiakos) sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Les Verts avaient certainement effectué le bon choix car force est de constater que le Sénégalais prêté par l’Olympiakos a réalisé une saison très correcte dans le Forez. Au contraire, Djamel Benlamri a chauffé le banc de l’OL toute l’année avec Rudi Garcia, qui privilégiait logiquement Marcelo, Jason Denayer et Sinaly Diomandé au poste de défenseur central dans le Rhône.