Mercato : Benlamri de Lyon à l'ASSE ?

Dans : ASSE.

En fin de contrat au mois de juin, Djamel Benlamri ne prolongera pas en faveur de l’Olympique Lyonnais cet été.

Par ici la sortie. Un an seulement après son arrivée à Lyon, l’international algérien Djamel Benlamri va quitter le Rhône. Dans une interview accordée à El Heddaf TV, le défenseur de 31 ans a confirmé son départ. Utilisé à seulement 8 reprises par Rudi Garcia toutes compétitions confondues, l’ancien défenseur de Shabab a trop peu joué pour réellement être jugé. Les supporters de l’OL retiendront néanmoins de lui son état d’esprit impeccable, comme lors d’un déplacement à Lille où son entrée en jeu avait été particulièrement remarquée. Reste maintenant à voir où Djamel Benlamri va rebondir. Selon ses dires, il dispose de quelques sollicitations en France afin de poursuivre l’aventure en Ligue 1…

« Je vais quitter Lyon à 100 % » a-t-il d’abord expliqué avant d’évoquer son avenir. « J’ai des contacts avec des clubs qataris comme le Qatar SC, d’Arabie Saoudite, des clubs français et des clubs turcs. Je ferais ce qui est le mieux pour moi ainsi que pour l’équipe nationale » a poursuivi Djamel Benlamri, dont les choix sont systématiquement guidés par l’Algérie et sa place en sélection. Reste maintenant à voir quels sont les clubs français qui s’intéressent à l’expérimenté défenseur algérien. Selon les informations relayées par la Gazette du Fennec, l’OGC Nice et l’AS Saint-Etienne, le rival de l’OL, auraient manifesté leur intérêt sans pour autant soumettre de proposition officielle à Djamel Benlamri. De son côté, l’Olympique Lyonnais a d’ores et déjà anticipé le départ du joueur de 31 ans avec la prolongation de Marcelo ainsi que la signature de Damien Da Silva, libre de tout contrat après son expérience au Stade Rennais. L’enjeu est maintenant de voir si Jason Denayer, actuellement à l’Euro avec la Belgique, prolongera son bail.