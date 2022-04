L'OM plutôt que l'OL, le choix de M6 ne passe pas

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Les supporters lyonnais ont du mal à digérer la non-diffusion du match entre West Ham et l’OL sur une chaine gratuite ou au moins disponible à grande échelle. Et le retour n’est pas garanti non plus.

Ce jeudi, l’OL se rendra à West Ham et pourra compter sur le soutien de ses supporters, qui traverseront la Manche pour aider leur équipe à revenir de Londres avec un résultat positif. Pour les autres supporters de l’OL, c’est un peu la soupe à la grimace puisque la rencontre ne sera pas diffusée en clair. RMC Sport diffuse l’Europa League, et M6 avait de son côté le choix pour un match en clair. La chaine a préféré diffuser la rencontre entre l’OM et le PAOK Salonique en Europa Conférence League, ce qui fait grincer quelques dents. Mais la formation marseillaise est toujours très suivie, et M6, via sa petite soeur W9, a choisi de diffuser cette rencontre qui aura lieu sur le sol français, avec aussi des chances de victoire de l’équipe française, ce qui compte dans la course à l’audience. Et dans le même temps, Canal+, qui est aussi co-diffuseur de la compétition, va devoir respecter le contrat télé qui l’oblige à diffuser la même rencontre que celle choisie par M6. Résultat, pour West Ham - OL, ce ne sera possible que sur RMC Sport 1, qui n’est plus disponible sur le bouquet de Canal, et donc beaucoup moins présente dans les foyers.

Le joker de RMC Story n'est pas sorti

West Ham / OL en exclusivité sur RMC Sport 1 ce jeudi à 21h en 1/4 de finale aller de l'Europa League. Commentaires : @jeromesillon et Emmanuel Petit.

Bord terrain : @Dremi07 pic.twitter.com/Mnpwt27MLs — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) April 4, 2022

Devant la colère des sympathisants lyonnais, l’idée de voir RMC diffuser cette rencontre sur sa chaine de la TNT RMC Story avait été lancée, sans trouver d’écho au sein du média audiovisuel. Au match retour, les supporters lyonnais auront bien sûr l’occasion d’aller au stade, mais pour ceux qui ne peuvent pas, la crainte de voir ce scénario se reproduire existe. En effet, M6 n’a toujours pas tranché en ce qui concerne la diffusion qu’elle choisira. Cela dépendra des scores du match aller de l’OM et de l’OL. Autant dire que les Lyonnais vont devoir rester dans la course, sous peine de voir les regards se porter vers Marseille une nouvelle fois, malgré le niveau inférieur de compétition que représente la Conférence League.