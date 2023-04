L'OM plus fort que l'OL, les Français ont tranché !

Dans : OL, OM.

Par Mehdi Lunay

Dimanche soir aura lieu l'un des matchs les plus attendus en Ligue 1 : l'Olympico entre l'OL et l'OM. Deux rivaux très proches sur les 20 dernières années. Néanmoins, aux yeux des Français, l'OM reste encore un ton au-dessus de son rival lyonnais.

L'excitation reste toujours la même, quelque soit le classement des deux équipes et l'écart de points entre celles-ci. L'Olympico fait frémir les suiveurs de la Ligue 1 et bien sûr les supporters de l'OL et de l'OM. Ce match sera encore l'affiche principale d'un week-end de championnat et conclura cette 32e journée. Si 14 points séparent les deux formations et qu'elles n'ont pas les mêmes objectifs, leur futur européen sera conditionné par cette rencontre. La Ligue des champions pour les Marseillais, la Ligue Europa conférence pour les Lyonnais. Toutefois, ce sont bel et bien deux clubs jumeaux qui se retrouveront. L'OL et l'OM restent dans les esprits les deux principaux candidats pour concurrencer le PSG.

L'OM, meilleure équipe et meilleur club que l'OL

Sur les 20 dernières années, on est presque arrivé à considérer ces deux clubs comme des égaux dans l'histoire du football français. Néanmoins, le passé marseillais fait toujours la différence auprès des amateurs de football en France. C'est ce qui ressort d'un sondage Odoxa pour RTL et Winamax. Cette enquête réalisée auprès de passionnés du ballon rond est favorable à l'OM, en fonction du match de demain mais aussi dans l'absolu.

La popularité de l'Olympique de Marseille est toujours aussi forte. 51% des amateurs de foot préfèrent l'OM contre 47% pour l'OL. 63% pensent que les Marseillais ont une meilleure équipe actuellement que les Lyonnais (34%), 69% pensent que le meilleur public est celui de Marseille (29% pour Lyon). Surtout, 76% des sondés pensent que l'OM a le plus marqué l'histoire du football français (contre 22% en faveur de l'OL). Cela reste plus équilibré sur la question de l'entraîneur : 49% estiment que Tudor est le meilleur entraîneur, 48% estiment que c'est Laurent Blanc. Cependant, un Lyonnais n'a rien perdu de son aura, il s'agit de Jean-Michel Aulas. Le président de l'OL est considéré comme un meilleur représentant médiatique que Pablo Longoria (54% pour Aulas, 44% pour Longoria). A 24 heures du match de football, l'Olympico de l'opinion publique est largement remporté par l'OM.