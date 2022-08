L’OL voulait Grenier, Bosz a refusé

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Libre avant sa signature à Majorque, Clément Grenier aurait pu se relancer à l’Olympique Lyonnais l’hiver dernier. Le club rhodanien a bien envisagé son retour, mais l’entraîneur Peter Bosz s’y est opposé.

En voyant l’Olympique Lyonnais baser son projet sur l’ADN local, avec les retours d’Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso, Clément Grenier a dû repenser à l’opportunité manquée l’hiver dernier. Libre après son passage au Stade Rennais, le milieu de terrain avait été autorisé à s’entraîner avec l’équipe réserve des Gones. Du coup, le joueur formé au club rhodanien a forcément espéré une offre de la direction. « Bien sûr ! J’ai eu des discussions avec le club, a raconté Clément Grenier au magazine So Foot. Mais le coach Bosz en a décidé autrement. Enfin, de ce qu’on m’a dit au club. »

Puisque personne ne voulait de lui en L1, Clément Grenier est allé maintenir Majorque en Liga. Entretien de la cave au grenier avec l'ancien Lyonnais. @clemgrenier https://t.co/faYKnqPO6I — SO FOOT (@sofoot) August 20, 2022

« C’est exactement la réponse qu’on m’a donnée : le coach ne veut pas. Donc a priori, il y avait des pour et des contre, a déduit le milieu de terrain. En tout cas, il y avait pas mal de "pour" au sein du club de ce que j’ai compris, mais le dernier mot revient à l’entraineur. Un moment, je m’entraînais bien, j’étais en forme, j’étais au club, je revenais à la maison... Mais ça ne s’est pas fait ! Encore merci à eux et au président car grâce à eux, je suis à Majorque. » Clément Grenier s’est effectivement relancé en Espagne en mars dernier, après avoir constaté sa faible cote en France.

Grenier boycotté en Ligue 1

« Pour être très honnête, je n’ai pas eu énormément de sollicitations en Ligue 1. Bizarrement. Pourtant c’est mon championnat. Je pense y avoir fait de belles choses. Je n’avais que 30 ans. Je suis en pleine forme, je l’ai démontré à Rennes en jouant beaucoup de matchs. J’ai été très surpris de cette situation-là. Pourquoi ? Aucune idée. Si vous avez des explications, je les veux bien ! C’est aussi là où je me suis dit que c’était le moment d’aller voir autre chose et démontrer mes qualités ailleurs. Peut-être qu’aujourd’hui elles ne sont plus remarquées en France, ou alors elles ne sont plus reconnues. Je n’en sais rien », a regretté l’ancien Lyonnais, sans écarter un retour en Ligue 1 avant la fin de sa carrière.