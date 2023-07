L'OL vire poliment deux joueurs

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL espère conclure quelques ventes dans les prochaines heures. Les Gones se doivent d'alléger leur masse salariale.

A Lyon, les inquiétudes sont nombreuses à l'aube de cette nouvelle saison... La DNCG a récemment pris la décision de sanctionner l'OL en encadrant ses transferts et sa masse salariale. Du coup, les Gones ne pourront certainement pas faire le mercato qu'ils avaient envisagé. Laurent Blanc devra encore une fois composer avec les moyens du bord, tout en espérant ne pas voir ses meilleurs éléments partir. Rayan Cherki, Bradley Barcola ou encore Castello Lukeba, ils sont encore tous susceptibles de quitter le club d'ici la fin du marché des transferts. Afin de mettre toutes les chances de son côté pour garder ses pépites, l'OL travaille en interne afin de faire des ventes. Et deux joueurs sont concernés : Youssouf Koné et Camilo.

Objectif ventes à l'OL, le temps presse

Selon les informations de L'Equipe, l'OL cherche activement à faire partir Koné et Camilo. Une porte de sortie semble déjà toute trouvée pour le défenseur-latéral, puisque le Sheriff Tiraspol s'intéresse à lui. Encore sous contrat jusqu'en 2024, il pourrait être libéré de ce dernier, lui qui touche un salaire de 190 000 euros brut par mois. Concernant Camilo, il a des touches du côté du Portugal et d'Estoril. A noter qu'en plus de ces deux départs prioritaires, les Rhodaniens veulent aussi se débarrasser de trois autres joueurs : Jeff Reine-Adélaïde, Karl Toko-Ekambi et Tino Kadewere. Des dossiers pas vraiment simples à gérer, aucun de ces joueurs ne voulant faire de cadeaux à l'OL pour partir. Par la suite et si ces ventes se réalisent, les Gones pourront ensuite leur chercher quelques remplaçants. C'est tout ce qu'espèrent Laurent Blanc mais aussi les fans lyonnais, assez pessimistes concernant la nouvelle saison à venir dans ces conditions.