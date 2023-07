L'OL veut le virer, il sera couvert d'or en Arabie saoudite

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Il ne fait pas de mystère que Karl Toko-Ekambi va quitter l'OL cet été. Mais pour aller où ? La Turquie lui fait les yeux doux depuis plusieurs semaines mais l'offre saoudienne pourrait tout bouleverser.

Voilà un départ que personne à l'OL, supporters comme dirigeants, ne va regretter. En conflit avec le public lyonnais, Karl Toko-Ekambi n'a plus d'avenir dans le Rhône. C'est d'autant plus vrai que Laurent Blanc ne l'a pas intégré à la préparation lyonnaise d'avant-saison. Après un prêt à Rennes lors des 6 derniers mois, le Camerounais se prépare à un départ définitif de l'OL. Le club lyonnais veut rapidement trouver un terrain d'entente avec son joueur dont le contrat expire en juin 2024. Il faut favoriser un transfert au plus vite, notamment en Turquie puisque Besiktas et Fenerbahçe le suivent de près.

Une prime de 15 ME attend Toko-Ekambi en Arabie saoudite

Cependant, les deux formations stambouliotes peuvent se faire du souci. En effet, selon le média turc LÜE TV, un troisième candidat dangereux est arrivé sur le dossier. Il s'agit du club saoudien d'Al Shabab. Le club de Riyad peut mettre beaucoup d'argent sur la table pour convaincre l'international camerounais. Misant sur une résiliation de contrat de Toko-Ekambi à l'OL, Al Shabab lui offrirait 15 millions d'euros de prime à la signature ainsi qu'un salaire annuel de 5 millions d'euros.

Une offre faramineuse mais qui n'étonne pas venant de ce club saoudien. En janvier dernier déjà, il avait tenté de recruter Karl Toko-Ekambi à l'OL avant que ce dernier ne prenne la direction de Rennes. Al Shabab n'a finalement jamais lâché le morceau, se remettant en contact avec le joueur dès la fin de la saison. Alors que le transfert de Toko-Ekambi en Turquie tarde un peu, l'OL pourrait se résoudre à accepter cette issue au mercato. Aucune indemnité de transfert mais un gros salaire économisé, cela ressemble quand même à une opération gagnant-gagnant.